Bánovce nad Bebravou chcú vybudovať zariadenie opatrovateľskej služby

Bánovce nad Bebravou 21. septembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou má záujem vybudovať v areáli bývalého učilišťa zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS). Financie na tento účel chce získať z Plánu obnovy a odolnosti SR, na projektovú dokumentáciu vyčlenilo v zmene rozpočtu 42.000 eur. Úpravu rozpočtu odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (20. 9.).



"Mesto sa chce zapojiť do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celkové náklady pre 30 klientov predstavujú sumu 3.675.930 eur. Poskytnutie prostriedkov mechanizmu je vo výške 100 % oprávnených výdavkov," priblížila radnica.



K podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zariadenie opatrovateľskej služby je podľa nej nutné vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu. Projekt by mal mesto stáť 42.000 eur, financie na tento účel vyčlenila samospráva z rezervného fondu.



Samospráva sa bude zaoberať i parkovacou politikou, na vypracovanie návrhu regulácie statickej dopravy v centre mesta a na sídlisku Stred vyčlenila z rezervného fondu 23.900 eur. "Návrh obsahuje prieskum statickej dopravy, analýzu súčasného stavu, návrhy riešenia regulácie statickej dopravy, moderných spôsobov výberu parkovného, jej administrácie a kontroly, projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia," priblížila samospráva. Súčasťou návrhu je podľa nej i odhad predpokladaných investičných nákladov či návrh všeobecného záväzného nariadenia.



Bánovská radnica sa chce zapojiť i do výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl (ZŠ). Na dopracovanie projektu pre ZŠ Partizánska sa vyčlenilo z rezervného fondu ďalších 13.500 eur. Škola má záujem zrealizovať komplexnú rekonštrukciu školskej kuchyne, revitalizáciu odborných učební, bežeckej dráhy a doskočiska.



Mesto rovnako navýšilo finančné prostriedky, ktoré využíva na služby súvisiace so spracovaním projektov a žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov o 25.000 eur. Financie presunulo z položiek refundácie za projekt bytového domu na Svätoplukovej ulici a z príjmu za prenájom nebytových priestorov. Pôvodne malo na služby vyčlenených 56.000 eur, vyčerpalo z nich 40.000 eur.



Úprava rozpočtu počíta s navýšením celkových príjmov, ako i celkových výdavkov o 298.143,08 eura. Rozpočet je po zmene vyrovnaný, celkové príjmy sú na úrovni 25.052.651,96 eura. Celkové výdavky sú v rovnakej výške.