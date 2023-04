Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka dlžili 1,7 milióna eur

Bánovce nad Bebravou 26. apríla (TASR) - Celkový dlh mesta Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka predstavoval 1.707.630,28 eura. Celková úverová zadlženosť tak predstavuje 9,55 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2022, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili mestskí poslanci.



Samospráva evidovala vlani šesť úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), jednu návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR a štvoricu komerčných úverov na investičné akcie, z toho jeden na nákup budovy Sokolovne v sume 231.000 eur vlani splatilo. V tomto roku splatí i úver na dostavbu zimného štadióna.



Vlani v októbri podpísala samospráva i dvojicu zmlúv na úverové prostriedky od ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu na Svätoplukovej ulici, ktorý v súčasnosti stavia. "Za minulý rok sa mestu podarilo znížiť istinu na úveroch o 430.000 eur," skonštatovala vedúca finančného odboru mestského úradu Eva Straňáková.



Mesto uzatvorilo minulý rok s prebytkom 1.112.785,26 eura. Zostatok finančných operácií v sume 821.297,63 eura rozdelí na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 63.437,80 eura, zvyšnú sumu 757.859,83 eura použije na tvorbu rezervného fondu.



"Prebytok sme dosiahli hlavne úsporou výdavkov, proporcionálne v rámci všetkých programov, okrem športu, kultúry či dopravy, tu sme ich vyčerpali takmer do 100 percent. Bežné príjmy sme mali naplnené na 100 percent, lepší príjem z podielovej dane a dane z nehnuteľnosti nám kompenzoval výpadok príjmov z poplatku za komunálny odpad," priblížila ďalej Straňáková.



Samospráva vlani zaznamenala i nedostatky, ktoré sa týkali nízkeho plnenia kapitálových príjmov. "Nepodarilo sa nám realizovať schválené projekty, musíme zamerať pozornosť na získavanie nových nenávratných finančných príspevkov, aby sme celé investície nefinancovali len z rezervného fondu," doplnila vedúca finančného odboru.



Zlepšiť by sa podľa nej malo tiež hospodárenie na úseku vzdelávania, hlavne predškolskej výchovy. "Rast podielových daní je totiž pomalší ako rast výdavkov na prevádzku zariadení," dodala.