Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka dlžili vyše 700.000 eur

Bánovce nad Bebravou 24. apríla (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka dlžilo 701.416,52 eura. Jeho celková úverová zadlženosť bola na úrovni 3,23 percenta. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu mesta za rok 2024, ktorý na svojom rokovaní v stredu (23. 4.) schválili bánovskí mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta za minulý rok boli na úrovni 25.932.537,31 eura, jeho celkové výdavky dosiahli 24.019.571,05 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov dá mesto na tvorbu rezervného fondu 1.295.715,88 eura a na tvorbu fondu rozvoja bývania 9289,31 eura.



Vedúca odboru finančného mestského úradu Eva Straňáková skonštatovala, že zadlženosť mesta mierne klesla, čo sa týka bankových úverov, mesto z istiny bankových úverov splatilo približne 102.000 eur, zo záväzku z rekonštrukcie ciest to bolo za rok 150.000 eur. Mierne podľa nej klesla i celková výška pohľadávok.



Mesto k 31. decembru 2024 po vylúčení nedočerpaných finančných prostriedkov vo výške takmer 481.000 eur dosiahlo prebytok hospodárenia, a to vo výške 1.305.005,19 eura. „Časť prebytku, vo výške približne 305.000 eur, nám vznikla refundáciou kapitálových výdavkov, ktoré mesto vynaložilo ešte v roku 2023 zo svojho rezervného fondu. Zvyšná časť vznikla úsporou na bežných výdavkoch, a to takmer vo všetkých podprogramoch, s výnimkou športu a kultúry, keďže tam sú najmä transfery. Tieto boli vyčerpané vo výške väčšinou 100 percent,“ priblížila Straňáková.



Hospodárenie mesta podľa nej v minulom roku ovplyvnil výpadok podielovej dane vo výške približne 457.000 eur oproti pôvodnému rozpočtu, ten samospráva vykompenzovala lepším výberom dane z nehnuteľnosti alebo úrokmi z obchodovania voľných finančných prostriedkov, či už z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania, združených finančných prostriedkov a bežných účtov mesta. Samospráve veľmi pomohla i dotácia na rozvoj opatrovateľskej služby. „Negatívnym prvkom na hospodárení bol predovšetkým výpadok podielovej dane, ide o dosť veľkú sumu. Druhým bolo dofinancovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, ktoré v minulom roku dosiahlo takmer jeden milión eur,“ ozrejmila Straňáková.



Kapitálové výdavky mesto použilo na nákup pozemkov a nehmotných aktív, prístrojov a zariadení či traktora do kompostárne. Na prípravnú a projektovú dokumentáciu mesto použilo viac ako 144.000 eur, v minulom roku takisto vyčlenilo zdroje vo výške viac 1,2 milióna eur na výstavbu bytového domu na Svätoplukovej ulici, detských ihrísk, krytých stojísk na nádoby na odpad. Ďalších viac ako 800.000 eur smerovalo na rekonštrukcie a modernizácie budov či tepelného hospodárstva.