< sekcia Ekonomika
Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka dlžili vyše 449.000 eur
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 23. apríla (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka dlžilo 449.927,34 eura. Celková úverová zadlženosť tak dosiahla 2,01 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, ktorý na svojom rokovaní v stredu (22. 4.) schválili mestskí poslanci.
„Okrem prijatých úverov mesto v roku 2018 vstúpilo do dlhodobého záväzku s dodávateľom stavebných prác Eurovia SK v celkovej sume 1.499.758,50 eura, ktorý realizoval komplexnú opravu ciest a chodníkov v meste. Splatenie dlhodobého záväzku je dohodnuté v 120 rovnomerných mesačných splátkach až do roku 2028,“ spomenula radnica v materiáli.
V roku 2019 na základe oznámenia o postúpení pohľadávky mestu podľa nej oznámili meno postupníka, ktorým je spoločnosť BFF Central Europe. „Vlani mesto zo záväzku splatilo 149.975,88 eura. Výška nesplateného záväzku k 31. decembru bola 449.927,34 eura, ktorá je započítaná do dlhu mesta,“ doplnila.
Samospráva spláca i viacero úverov na výstavbu nájomných bytov a jedného na obnovu domu na Ulici 5. apríla od Štátneho fondu rozvoja bývania, tie sa do celkového dlhu mesta nezapočítavajú. V minulom roku mesto splatilo i úver na verejné osvetlenie.
Celkové príjmy mesta v minulom roku predstavovali 29.751.837,99 eura, celkové výdavky dosiahli 25.850.890,41 eura. Mesto dá po vylúčení účelovo viazaných výdavkov na tvorbu rezervného fondu 1.700.290,58 eura, na tvorbu fondu rozvoja bývania pôjde suma 1703,09 eura.
Samospráva v minulom roku zabezpečila i viaceré investície, do rekonštrukcií a modernizácií investovala viac ako 1,3 milióna eur. Mesto v minulom roku zrekonštruovalo komunikácie na Novomeského a Cibislavskej ulici i pri Materskej škole na Ulici 5. apríla, osadilo fotovoltickú elektráreň na budove mestského úradu, zrealizovalo časť rekonštrukcie mestského parku. Ďalšie zdroje vrátane mimorozpočtových využilo na rekonštrukciu tepelného hospodárstva, chladenia na zimnom štadióne, domu smútku či mestského kultúrneho strediska. Ďalších viac ako 830.000 eur smerovalo do realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia, medzi ktorými bola i výstavba domu s 22 bytovými jednotkami či obstaranie a osadenie vyhliadkovej veže.
