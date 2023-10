Bánovce nad Bebravou začali s opravou vybraných chodníkov

Bánovce nad Bebravou 10. októbra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou začala v týchto dňoch s opravou 35 vybraných úsekov chodníkov na území mesta. Do prác investuje 252.000 eur, informovala radnica.



"Obnova povrchovej časti bude zahŕňať 35 úsekov chodníkov o celkovej dĺžke 4387 metrov a výmere 9570 štvorcových metrov," konkretizovala. Samospráva do harmonogramu prác zaradila chodníky s najkritickejším stavom povrchu. "Hoci si uvedomujeme, že investičný dlh v tejto oblasti je naozaj veľký a obnovu by si zaslúžil takmer každý jeden chodník v Bánovciach nad Bebravou, opäť sme limitovaní dostupnosťou finančných prostriedkov," podotkla radnica.



Mesto preto podľa nej pristupuje k rekonštrukcii najmä tých chodníkov, kde stav ich povrchu už neznesie ďalší odklad a kde je komfort obyvateľov mesta pri pohybe po nich narušený v najväčšej miere.



Zoznam opravovaných úsekov radnica zverejnila na webe mesta. V tejto súvislosti zároveň upozornila, že rozsah jednotlivých úsekov sa môže do určitej miery meniť v závislosti od priebehu prác. "Žiadame preto chodcov, ako aj motoristov, aby z dôvodu uskutočňovaných prác, pri pohybe či prejazde v daných úsekoch, venovali zvýšenú pozornosť bezpečnosti a ochrane svojho zdravia a majetku a rešpektovali pokyny príslušných pracovníkov," dodala samospráva.



Dodávateľom prác je spoločnosť LT development so sídlom v Topoľčanoch. Rekonštrukcie by mala v zmysle zmluvy o dielo dokončiť do dvoch mesiacov.