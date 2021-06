Bánovská samospráva chce na Ulici 5. apríla vybudovať zelenú strechu

Bánovce nad Bebravou 17. júna (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou chce na objekte Materskej školy (MŠ) na Ulici 5. apríla vybudovať zelenú strechu. Rovnako plánuje zabezpečiť i realizáciu vodozádržných opatrení na vybraných plochách v meste. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž.



"Zelená strecha bude zabezpečovať akumuláciu dažďovej vody na celej ploche riešených striech na hospodárskom pavilóne, štyroch pavilónoch MŠ a spojovacej chodby," spresnila bánovská radnica vo vestníku verejného obstarávania.



Náklady na stavebné práce samospráva odhadla na 230.606,14 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), investíciu chce financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia.



Z rovnakého operačného programu chce radnica zabezpečiť i revitalizáciu exteriérového priestoru a spevnených plôch za účelom vybudovania vodozádržných opatrení, a to na Ulici Palkovičova pri dvoch vybraných bytových domoch, Ulici J. C. Hronského a pred Mestským kultúrnym strediskom na Ulici J. Matušku. Náklady na túto časť zákazky odhadla na 202.684,47 eura bez DPH.



Lehotu na predkladanie ponúk určila samospráva do 2. júla. Kritériom pre výber víťazov súťaže je najnižšia ponúknutá cena.