Bánovská samospráva chce zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Náklady na prestavbu objektu samospráva odhadla na 3.335.651,76 eura. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 24. októbra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou má záujem zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS). Vzniknúť by malo v objekte bývalého učilišťa. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, náklady na výstavbu objektu odhadla na 3,3 milióna eur. Financie na tento účel chce získať z fondov Európskej únie.

Stavebný zámer vznikol z požiadavky investora na zriadenie novej opatrovateľskej služby v Bánovciach nad Bebravou. Projekt predstavuje prestavbu budovy bývalého stredného odborného učilišťa (SOU) odevného. Budova je v súčasnosti nevyužívaná a v nepriaznivom technickom stave,“ ozrejmila samospráva v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

ZOS plánuje samospráva umiestniť v jednopodlažnej štvorcovej časti a dvojpodlažnej severnej časti objektu, ktoré sú vzájomne stavebne prepojené. „Objekt bývalého SOU odevného je ideálny svojím umiestnením, dispozičným riešením aj orientáciou na svetové strany pre adaptáciu na požadovanú funkciu ZOS s kapacitou do 30 lôžok,“ skonštatovala radnica.

Náklady na prestavbu objektu samospráva odhadla na 3.335.651,76 eura. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 50.000 eur. Vybraný zhotoviteľ by mal práce zrealizovať do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.

Financie na rekonštrukciu chce mesto získať z výzvy, ktorá je určená na budovanie sociálnej infraštruktúry.
