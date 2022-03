Bánovský výrobca komponentov pre automobily chce rozšíriť svoj areál

Bánovce nad Bebravou 16. marca (TASR) - Bánovský výrobca elektrických komponentov a súčiastok pre automobilový priemysel plánuje tento rok rozšíriť svoj areál. Nová budova bude slúžiť ako zázemie pre zamestnancov spoločnosti MTA Slovakia. Informovala o tom bánovská radnica v tlačovej správe.



"Spoločnosť už pred časom rozšírila svoje výrobné kapacity a v mestskej časti Horné Ozorovce vybudovala dve výrobné haly vrátane administratívnych priestorov," spomenula radnica.



V tomto roku plánuje dodávateľ vybudovať v areáli ďalšiu budovu. "Tentoraz nepôjde o zvýšenie výrobných kapacít, ale investíciu do zlepšenia podmienok pre zamestnancov. V novom komplexe bude priestranná jedáleň, v suteréne školiaca miestnosť a ošetrovňa lekára," priblížila samospráva.



"Záleží nám na skvalitňovaní pracovných podmienok našich zamestnancov. Spokojnosť zamestnancov ovplyvňuje kvalitu ich práce a v konečnom dôsledku i spokojnosť zákazníka," uviedol na stretnutí s primátorkou mesta Rudolfou Novotnou riaditeľ spoločnosti Claudio Revello.



Novotná vyzdvihla záujem firmy o životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť. Svedčia o tom podľa nej zavedené postupy práce, výsadba stromov v areáli závodu, podpora športových aktivít i každoročné zapojenie sa zamestnancov do kampane Do práce na bicykli. "Záujmom oboch strán je posilňovať i naďalej vzájomne dobrý vzťah medzi mestom a spoločnosťou," dodala Novotná.



Bánovská firma je súčasťou globálnej skupiny MTA s centrálou v Taliansku. Zameriava sa na elektronické a elektromechanické riešenia pre automobilový priemysel. V Bánovciach nad Bebravou pôsobí od roku 2004 a podľa verejne dostupných údajov zamestnáva viac ako 340 ľudí.