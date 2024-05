Bánovský výrobca obuvi Gabor dosiahol tržby vo výške 86,5 mil. eura

Bánovce nad Bebravou 29. mája (TASR) - Bánovský výrobca obuvi, spoločnosť Gabor, vlani dosiahol tržby vo výške 86,558 milióna eur. Obuvníci vo výrobnom závode za rok 2023 vyrobili 2,66 milióna párov topánok. Do konca roka firma ukončí presun vývoja prototypov do Bánoviec nad Bebravou. TASR o tom za spoločnosť informovala Adriana Bednárová.



Spoločnosť vlani dosiahla tržby o 7,55 milióna eur vyššie ako v roku 2022, v minulom roku tiež obuvníci vyrobili o takmer 200.000 párov topánok viac ako rok predtým. Na konci roka 2023 zamestnávala firma 1046 ľudí.



Konateľ Juraj Vodička priblížil, že spoločnosť v minulom roku mohla ďalšími investíciami nadviazať na rozpracované projekty, spustila vlastnú výrobu elektriny vo fotovoltickej elektrárni s výkonom 250 kilowattov, čo jej umožní pokryť časť spotreby elektrickej energie. "Firma je známa aktívnym prístupom k životnému prostrediu, naša spoločenská zodpovednosť cieli vysoko nad rámec zákonných ustanovení. Znižovanie energetickej náročnosti výroby a využívanie úspor zo solárnej energie považujeme za prirodzenú a nevyhnutnú súčasť podnikateľskej činnosti," skonštatoval Vodička.



V apríli minulého roka spoločnosť zaviedla i dlhšie pripravovaný projekt digitalizácie spracovania miezd a evidencie výkonov.



Bánovský závod v zmysle rozhodnutia predstavenstva koncernu preberá postupne zodpovednosť za vývoj a výrobu prototypov. V uplynulom roku bolo 60 % modelov dielom vývojárskeho tímu v Bánovciach nad Bebravou a do konca tohto roka bude vývoj prototypov kompletne presťahovaný do bánovského závodu. "Táto dôležitá udalosť významne zvýšila dôležitosť slovenskej firmy pre celú skupinu a priniesla so sebou nové pracovné miesta a investície," podčiarkol Vodička.



Závod v tomto roku plánuje vyrobiť približne 2,5 milióna párov obuvi. Denná produkcia tam predstavuje v súčasnosti 10.000 párov dámskej obuvi. Spoločnosť 96 % svojej výroby exportuje.