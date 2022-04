Bánovský výrobca obuvi zamestnal 25 ukrajinských pracovníkov

Bánovce nad Bebravou 27. apríla (TASR) - Bánovský výrobca obuvi prijal doposiaľ do pracovného pomeru 25 ukrajinských občanov. Ide prevažne o ženy, ktoré pracujú na oddelení finálnej úpravy obuvi. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Bednárová, ktorá zodpovedá za komunikáciu spoločnosti Gabor.



"Odídencom - záujemcom o prácu firma s podporou mesta a obecných úradov sprostredkuje aj ubytovanie a poskytne bezplatnú dopravu do a zo zamestnania," uviedol konateľ spoločnosti Juraj Vodička.



Zamestnaním vo firme si odídenci podľa neho môžu aspoň trochu vylepšiť súčasnú neľahkú životnú situáciu. "Na druhej strane, aj pre nás sú odídenci dobrou pomocou, keďže po ekonomicky slabších rokoch poznamenaných pandémiou sú teraz objednávkové knihy plné zákaziek a firma aktuálne stále hľadá nových zamestnancov," doplnil.



Do pomoci Ukrajine sa spoločnosť zapojila i finančne a materiálne, cez Slovenský Červený kríž darovala utečencom 3500 párov obuvi. Ďalšie prostriedky venovali i zamestnanci.