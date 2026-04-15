Bánovský výrobca obuvi zaviedol jednozmennú prevádzku už pred rokmi

Spoločnosť Gabor v meste Bánovce nad Bebravou. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Spoločnosť Gabor pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 15. apríla (TASR) - Bánovský výrobca obuvi, spoločnosť Gabor zaviedla jednozmennú prevádzku na niektorých pracoviskách už pred niekoľkými rokmi. Od septembra tohto roka prejde na tento model celá spoločnosť. TASR o tom v stredu informoval konateľ spoločnosti Juraj Vodička.

„Jednozmenné oddelenia vytvárala firma cielene pred niekoľkými rokmi už pri nábore nových zamestnancov. Vyšli sme tým v ústrety zamestnancom, ktorí z osobných dôvodov nemohli pracovať na dve zmeny, napríklad matkám s malými deťmi, ľuďom starajúcim sa o seniorov v rodine,“ vysvetlil Vodička.

Tento model v kombinácii s možnosťou kratšieho pracovného času v spoločnosti podľa neho funguje dodnes. „K zníženiu pracovných miest nedošlo, získali sme zamestnancov, ktorí by inak pracovať nemohli,“ ozrejmil.

Vedenie firmy tento týždeň informovalo zamestnancov, že od septembra budú pracovať v jednozmennej prevádzke. Mediálna poradkyňa firmy Adriana Bednárová priblížila, že prechod zvyšnej časti firmy zo súčasnej dvojzmennej prevádzky na jednozmennú sa bude plynule uskutočňovať v najbližších mesiacoch a toto opatrenie sa dotkne malého počtu pracovných miest. Firma zároveň deklarovala, že neplánuje hromadné prepúšťanie.

Spoločnosť Gabor pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou nemeckej firmy Gabor Shoes GmbH. Na Slovensku prevádzkuje výrobný závod v Bánovciach nad Bebravou. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 960 zamestnancov. Od roku 1996 spoločnosť investovala na Slovensku viac ako 50 miliónov eur.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom