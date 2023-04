Bánovský výrobca topánok zaznamenal tržby na úrovni cez 79 milióna eur

Bánovce nad Bebravou 20. apríla (TASR) – Bánovský výrobca obuvi – spoločnosť Gabor dosiahla v minulom roku tržby vo výške 79,008 milióna eur. Za uplynulý rok preinvestovala firma takmer milión eur, prijala tiež 60 nových zamestnancov. Bánovský závod počas tohto i budúceho roka prevezme zodpovednosť za vývoj a výrobu prototypov. TASR o tom informoval konateľ spoločnosti Juraj Vodička.



Spoločnosť oproti roku 2021 zaznamenala nárast tržieb o 21,985 milióna eur. Obuvníci v bánovskom výrobnom závode vlani vyrobili 2,47 milióna párov topánok, čo predstavuje medziročný nárast o 493.000 párov obuvi.



Konateľ spoločnosti vyzdvihol, že firma dokázala zvládnuť náročné obdobie a v minulom roku mohla ďalšími investíciami nadviazať na rozpracované projekty. "Takmer 300.000 eur použijeme na výstavbu fotovoltickej elektrárne, ktorej prvej etapu aktuálne dokončujeme a v polovici roka 2023 uvedieme do prevádzky," priblížil Vodička. Znižovanie energetickej náročnosti výroby a využívanie úspor zo solárnej energie považuje firma podľa neho za prirodzenú a nevyhnutnú súčasť podnikateľskej činnosti.



Bánovský závod preberie v zmysle rozhodnutia predstavenstva koncernu počas rokov 2023 a 2024 postupne zodpovednosť za vývoj a výrobu prototypov. "Táto významná udalosť výrazne zvýši dôležitosť slovenskej firmy pre celú skupinu a prinesie so sebou nové pracovné miesta a investície do vývoja," ozrejmil Vodička.



V tejto súvislosti a v záujme zabezpečenia kvalifikovaných odborníkov pre nové oddelenia vývoja a technickej podpory spoločnosť podľa neho plánuje rozšíriť spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami v regióne strednej Európy, prednostne s domácimi školami a školami v Českej republike.



V tomto roku závod plánuje vyrobiť približne 2,5 milióna párov obuvi. Denná produkcia v závode v Bánovciach nad Bebravou je v súčasnosti 11.600 párov dámskej obuvi. Firma 96 percent svojej výroby exportuje. Ku koncu minulého roka zamestnávala 1098 ľudí.