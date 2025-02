Banque de France: Francúzska ekonomika by sa mala vrátiť k rastu

Paríž 12. februára (TASR) - Francúzska ekonomika by sa mala na začiatku tohto roka vrátiť k rastu. Uviedla to francúzska centrálna banka v pravidelnej mesačnej správe s tým, že rast by mala potiahnuť zvýšená aktivita v oblasti služieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Druhá najväčšia ekonomika eurozóny smeruje v 1. štvrťroku tohto roka k medzikvartálnemu rastu o 0,1 až 0,2 %, informovala Banque de France. V poslednom kvartáli minulého roka zaznamenala pokles na úrovni 0,1 %.



Ekonomiku by mali podporiť najmä služby, kde centrálna banka odhaduje rast. Čiastočne by však k miernemu zotaveniu mohol prispieť aj výrobný sektor. V rámci neho síce Banque de France očakáva stagnáciu, v poslednom kvartáli minulého roka však zaznamenal pokles aktivity.



Centrálna banka okrem toho poukázala v správe na pesimistickú náladu vo firmách, ktorú negatívne ovplyvňujú viaceré faktory. Na jednej strane je to turbulentná domáca politická situácia, na druhej očakávané zvýšenie ciel na dovoz európskych produktov do USA po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta.