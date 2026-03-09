< sekcia Ekonomika
Banská Bystrica chce protihlukovú stenu v Rakytovciach i Radvani
Radnica by tiež uvítala skorší termín výstavby.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. marca (TASR) - Banskobystrická samospráva chce, aby sa výstavba protihlukovej steny pri rýchlostnej ceste R1 v západnej časti mesta realizovala komplexne, pre Rakytovce i Radvaň. Radnica by tiež uvítala skorší termín výstavby. Pre médiá to v reakcii na nedávne vyjadrenia verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského uviedol primátor Ján Nosko. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre TASR poznamenala, že v prípravnej fáze sú projekty pre obe mestské časti.
VOP v uplynulých dňoch skonštatoval, že v rámci riešenia nadmernej hlukovej záťaže z R1 v Rakytovciach, na ktorú v predchádzajúcich rokoch upozorňoval, došlo k posunu. Štát podľa neho prijal opatrenia a hoci sa dokončenie výstavby očakáva v roku 2032, vymedzený bol konkrétny vecný a časový rámec projektu.
„Nie som s ním spokojný dovtedy, kým nevidíme vyalokované finančné prostriedky na to, že sa bude tento zámer realizovať,“ skonštatoval Nosko. Ako dodal, protihluková stena pri R1 je témou už niekoľko rokov a samospráva problém opakovane otvárala pri rokovaniach s NDS. Mesto by v rámci riešenia problému uvítalo skorší termín výstavby a okrem Rakytoviec požaduje vybudovanie protihlukovej steny pri R1 aj v Radvani. „Naším zámerom je, aby sa projekt realizoval komplexne pre celú západnú časť Banskej Bystrice,“ vysvetlil primátor.
NDS v reakcii skonštatovala, že v prípravnej fáze sú oba projekty. „Po dokončení prípravnej fázy a splnení všetkých potrebných náležitostí bude možné pristúpiť k obstarávaniu a následnej realizácii. Všetky úkony nie sú plne v časovej réžii investora. Samotná výška nákladov a termíny budú zrejmé až po úspešnom verejnom obstarávaní,“ uviedla NDS.
Na dlhodobé prekračovanie prípustných hodnôt hluku z rýchlostnej cesty v Rakytovciach a nedostatočnosť dovtedajších opatrení Ministerstva dopravy SR upozorňoval VOP ešte v januári 2024. Doterajšie merania v lokalite podľa neho opakovane potvrdili prekročenie prípustných hodnôt hluku o deväť až 23 percent. Pripomenul tiež, že dlhodobé vystavenie nadmerným decibelom aktivuje stresovú reakciu organizmu, čo má priamy súvis s rizikom kardiovaskulárnych ochorení a vysokým krvným tlakom.
