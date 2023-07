Banská Bystrica získala 1,3 mil. eur na cyklotrasu v Sásovej

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica získalo z plánu obnovy a odolnosti 1,3 milióna eur na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry na najväčšom sídlisku Sásová. V budúcom roku plánuje vybudovať približne tri kilometre dlhú cyklotrasu vedúcu ulicami Rudohorská, Tatranská, Sitnianska a Starohorská. Na tlačovom brífingu o tom v stredu informoval primátor mesta Ján Nosko.



"Pôjde o kombináciu samostatných cyklistických pruhov a združených chodníkov pre peších a cyklistov vrátane výmeny a obnovy povrchov, obrubníkov, mobiliára, osvetlenia a bezpečnostných prechodov," uviedol Nosko s tým, že v rámci projektu dôjde k najrozsiahlejšej obnove chodníkov v Sásovej od vzniku sídliska. S prácami by mesto chcelo začať budúci rok na jar, dokončené by mali byť do konca roka 2024.



Trasa cyklotrasy sa bude začínať na Dedinskej ulici v Rudlovej a pokračovať bude cez frekventovanú križovatku na Rudohorskú ulicu. Práve tá prejde v rámci projektu najvýraznejšími zmenami. "Cestu trochu rozšírime na úkor stredového pásu. Ľavý jazdný pruh zostane zachovaný pre automobily, potom tam bude bezpečný cyklopruh a za tým pozdĺžne parkovanie pozdĺž celej ulice až po križovatku pri poliklinike," priblížil viceprimátor mesta Jakub Gajdošík.



Za poliklinikou bude trasa pokračovať Rudohorskou ulicou cykloochrannými pruhmi so šírkou 1,5 metra, ktoré budú v Banskej Bystrici v rámci cyklistickej infraštruktúry použité prvýkrát. Na konci Rudohorskej ulice sa cyklotrasa bude stáčať do vnútroblokových priestorov sídliska. "Aktuálne úzke a rozbité chodníky prebudujeme na tri metre široké bezpečné chodníky pre peších a cyklistov," dodal Gajdošík s tým, že trasa bude prechádzať Tatranskou, Sitnanskou a Starohorskou ulicou, kde sa napojí späť na Rudohorskú ulicu.



Samospráva v súčasnosti pracuje aj na projektovej príprave k cyklotrase, ktorá by Sásovú prepojila s centrom mesta. Pokračuje tiež v prípravách na vybudovanie cyklotrás medzi Radvaňou a Huštákom či Radvaňou a Fončordou. "V najbližších mesiacoch prekonáme najdôležitejšie míľniky k tomu, aby sme sa priblížili k povoleniam pre 16 kilometrov kostrovej siete cyklotrás na území mesta. Budeme žiadať o financie z ďalšej výzvy z plánu obnovy a následne aj z európskych fondov," skonštatoval viceprimátor.