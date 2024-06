Banská Bystrica získala vyše 6 mil. eur na rozsiahlu obnovu dvoch ZŠ

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Po rozsiahlej obnove viacerých materských škôl v minulých rokoch sa mesto Banská Bystrica sústreďuje na projekty historicky najväčšej rekonštrukcie svojich základných škôl (ZŠ). Na rozsiahlu obnovu ZŠ Golianova a ZŠ Slovenského národného povstania (SNP) získalo vyše šesť miliónov eur. Oznámil to v pondelok primátor Ján Nosko.



Cieľom je znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré majú viac ako 60 rokov, a dosiahnuť významné úspory. Stavebné práce budú spočívať v zateplení budov, striech, výmene okien a dverí, inštalácii novej vzduchotechniky i osvetlenia. Počíta sa tiež s budovaním fotovoltických zariadení na strechách školských objektov.



"Vďaka získaniu 6,1 milióna eur z Programu Slovensko budeme môcť komplexne zrekonštruovať dve jubilantky, 60-ročnú ZŠ Golianovu a 65-ročnú ZŠ SNP. Obnovou a inštaláciou fotovoltických opatrení na ich budovách dosiahneme významné energetické úspory primárnej energie na úrovni 60 percent a znížime produkciu emisií. Školy si budú môcť pokryť spotrebu z vlastnej elektriny vyrábanej zo slnka, čím dosiahneme úspory na prevádzkových nákladoch. Je to perfektný darček k ich významným sviatkom," konštatoval Nosko.



ZŠ SNP získala mimorozpočtové zdroje v objeme 3,1 milióna eur. "Komplexnou rekonštrukciou zvýšime ďalšiu životnosť budovy. Nevyhnutnou obnovou a zavedením jednotlivých opatrení ušetríme náklady na vykurovanie v zimných mesiacoch, v lete sa bude naopak budova menej prehrievať. Zároveň vytvoríme zdravú a priaznivú mikroklímu vo vnútri školy a celkovo zlepšíme jej estetický vzhľad," uviedol riaditeľ školy Sergej Čabala.



ZŠ Golianova bude mať na obnovu zhruba tri milióny eur. "Pre učiteľov a žiakov to znamená zvýšenie kvality prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese. Aj keď budeme stáť pred organizačnou výzvou súvisiacou so zabezpečením vyučovania pri prácach na budove, verím, že výsledok bude stáť za to," doplnil riaditeľ ZŠ Peter Zlevský.



Podľa vedúceho odboru rozvojových aktivít mesta Martina Lakandu, v najbližších dňoch ich čaká podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a následne vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Začiatok stavebných prác predpokladá na jar budúceho roka.



"Projektovo máme pripravenú rekonštrukciu ďalších objektov škôl s najväčšou energetickou náročnosťou a na príprave ďalších neprestávame pracovať. Veríme, že budú vyhlásené aj nové výzvy, pretože záujem samospráv o energetickú obnovu budov je enormný a rovnako patrí medzi naše priority. Vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme využili všetky možnosti Programu Slovensko, prípadne iných finančných mechanizmov, na komplexnú obnovu ZŠ a ostatných mestských budov," zdôraznil Lakanda.