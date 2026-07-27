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Banská Štiavnica hľadá dodávateľa novej centrálnej dátovej platformy
Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 21. augusta.
Autor TASR
Banská Štiavnica 27. júla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica vyhlásilo verejné obstarávanie na vytvorenie centrálnej dátovej platformy a trvalý monitoring kvality ovzdušia, analýzu dopravy, parkovania a bezpečnosti. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 185.000 eur bez DPH.
Predmetom zákazky je podľa oznámenia dodávka a inštalácia centrálnej dátovej platformy na integráciu a vizualizáciu údajov na podporu rozhodovania a plánovania, ako aj poskytovanie údajov pre verejnosť a vo forme otvorených údajov do centrálneho analytického systému Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Rovnako dodávka a inštalácia zariadení na trvalý monitoring kvality ovzdušia, trvalú analýzu dopravy v rámci mesta, snímanie a vyhodnocovanie voľných parkovacích miest v rámci mesta a dodávka a inštalácia zariadení na zavedenie automatizovaného systému detekcie podozrivých aktivít.
Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 21. augusta. Zákazku bude mesto financovať z prostriedkov Programu Slovensko a vlastných zdrojov.
Predmetom zákazky je podľa oznámenia dodávka a inštalácia centrálnej dátovej platformy na integráciu a vizualizáciu údajov na podporu rozhodovania a plánovania, ako aj poskytovanie údajov pre verejnosť a vo forme otvorených údajov do centrálneho analytického systému Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Rovnako dodávka a inštalácia zariadení na trvalý monitoring kvality ovzdušia, trvalú analýzu dopravy v rámci mesta, snímanie a vyhodnocovanie voľných parkovacích miest v rámci mesta a dodávka a inštalácia zariadení na zavedenie automatizovaného systému detekcie podozrivých aktivít.
Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 21. augusta. Zákazku bude mesto financovať z prostriedkov Programu Slovensko a vlastných zdrojov.