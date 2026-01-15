< sekcia Ekonomika
Banská Štiavnica hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie kultúrneho centra
Predmetom zákazky je obnova objektu meštianskeho nárožného domu na kultúrne centrum Banskej Štiavnice.
Autor TASR
Banská Štiavnica 15. januára (TASR) - Mesto Banská Štiavnica hľadá zhotoviteľa komplexnej rekonštrukcie kultúrneho centra. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, pričom celková predpokladaná cena diela je viac ako 3,976 milióna eur bez DPH.
Predmetom zákazky je obnova objektu meštianskeho nárožného domu na kultúrne centrum Banskej Štiavnice. Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, centrom bude multifunkčná sála, ktorú doplnia komornejšie miestnosti určené na klubové aktivity. Kultúrnu časť doplnia kancelárske priestory, na prízemí budú prenajímateľné priestory.
Zákazka je rozdelená na dve časti, prvou je stavebná časť v hodnote viac ako 3,254 milióna eur bez DPH. Druhou je dodanie a montáž javiskovej techniky v hodnote viac ako 721.000 eur bez DPH. Svoje ponuky môžu záujemcovia predkladať do 10. februára.
Rekonštrukciu objektu bude mesto financovať z vlastných prostriedkov a z dotácií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
