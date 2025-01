Banskobystrický kraj chce začleniť vlaky do integrovaného systému

Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Železničná doprava by mala byť súčasťou integrovaného dopravného systému v Banskobystrickom kraji v priebehu tohto roka. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Organizátor Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK) pripravujú memorandum o spolupráci, ktorého výsledkom má byť začlenenie vlakov do jednotného dopravného systému v kraji. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Rozvoj integrovaných systémov a prepojenie rôznych druhov dopravy v regiónoch podľa ZSSK prináša viaceré výhody, dokazovať to má aj zapojenie železničnej dopravy do IDS v Bratislavskom či Žilinskom kraji. "Cestujúci oceňujú možnosť pohodlne kombinovať vlaky, autobusy a mestskú dopravu s jedným lístkom. Naším cieľom je rozšíriť tieto benefity aj do Banskobystrického kraja, aby sme umožnili ešte väčšiemu počtu ľudí využívať ekologickú a efektívnu verejnú dopravu," skonštatoval generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



K integrácii regionálnych autobusov a vlakov v Banskobystrickom kraji by na základe spolupráce národného dopravcu s BBSK mohlo prísť počas roka 2025. "Železničná doprava má vytvoriť kostrovú sieť dopravného systému v našom kraji. Hovoria o tom všetky strategické dokumenty, ktoré sa venujú téme dopravy a dopravnej obslužnosti. Verím, že spolupráca so ZSSK bude prínosom pre všetkých cestujúcich v našom kraji," uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.



ZSSK a Organizátor IDS BBSK v súčasnosti pracujú na príprave memoranda o spolupráci, ktoré má zdôrazniť vzájomnú spoluprácu na spustení integrácie dopravcov v Banskobystrickom kraji. Súčasťou dokumentu je tiež garancia potrebných technologických a administratívnych úkonov, aby k začleneniu železničnej dopravy do systému mohlo dôjsť v nasledujúcich mesiacoch. Memorandum má definovať aj možnosti, ako uznávať cestovné doklady IDS BBSK vo vlakoch ZSSK ešte pred oficiálnym rozšírením integrovaného systému, a to najmä pri mimoriadnych situáciách.



"Takáto situácia nastala napríklad nedávno, keď bol pre havarijný stav uzavretý most na ceste R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, čo presunulo veľkú časť cestujúcich z autobusov do vlakov. Vďaka tejto dohode bude možné v podobných prípadoch urýchlene nájsť spoločné riešenie, pri ktorom budú môcť cestujúci využívať svoje zakúpené lístky na integrovanú dopravu aj vo vlakoch bez nutnosti ďalších výdavkov," vysvetlila ZSSK.