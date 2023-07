Banskobystrický kraj chce získať peniaze pre domovy sociálnych služieb

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce z plánu obnovy získať približne 2,8 milióna eur na rekonštrukciu a budovanie nových kapacít v trojici domovov sociálnych služieb (DSS). Cieľom projektov je presunúť klientov z dnes už nevyhovujúcich priestorov a vytvoriť im vhodnejšie podmienky na život. V sobotu o tom na tlačovej konferencii informoval predseda kraja Ondrej Lunter.



Kraj chce s pomocou financií z plánu obnovy investovať do zariadení v Žiari nad Hronom, Veľkom Blhu a Pohorelskej Maši. Základným cieľom je presunúť klientov z nevyhovujúcich priestorov, v ktorých sú v súčasnosti ubytovaní. Ide často o veľkokapacitné zariadenia v periférnych lokalitách.



"Naším zámerom je pomocou týchto projektov integrovať ľudí s určitým hendikepom naspäť do spoločnosti a vytvoriť im podmienky na komunitné bývanie, ktoré sa podobá bežnému životu nás všetkých," vysvetlil Lunter s tým, že o zámere rokovalo v sobotu aj krajské zastupiteľstvo.



V domove sociálnych služieb (DSS) Femina vo Veľkom Blhu plánuje BBSK rekonštrukciu za 860.000 eur s cieľom vytvoriť nízkoprahové kapacity pre 12 klientov. V DSS Pohorelská Maša sa projekt týka vybudovania nových priestorov pre 12 klientov v niekdajšom detašovanom pracovisku na Červenej Skale za približne 1,1 milióna eur. Do DSS Doména by malo ísť vyše 830.000 eur na nové ambulantné zariadenie pre 25 klientov.



Trojica projektov podľa predsedu kraja už bola posudzovaná komisiou rezortu práce, ktorá ich pripomienkovala a schválila. "Po tom, ako budú dokončené projekčné práce, požiadame o finančné prostriedky už v ostrých výzvach z plánu obnovy. Naším cieľom je tieto kapacity vybudovať najneskôr do polovice roka 2026," dodal Lunter.