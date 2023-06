Banskobystrický kraj chce znížiť energie v troch svojich budovách

Zvolen 11. júna (TASR) - O príspevok z plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti troch svojich budov chce žiadať Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Zámer schválili na ostatnom rokovaní zastupiteľstva vo Zvolene krajskí poslanci.



"V prípade Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ide o žiadosť v sume 3,2 milióna eur, pričom predpokladaná primárna energetická úspora je viac ako 60 percent," uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



V rámci pripravovaného projektu počítajú s kompletnou výmenou okien a dverí za izolačné. Zatepliť by chceli aj severnú fasádu, ktorá nie je podľa BBSK pamiatkovo chránená. Zmena by sa týkala aj formy vykurovania a obnovy i modernizácie osvetlenia divadla. Poslednou väčšou rekonštrukciou prešiel objekt divadla pred takmer 30 rokmi.



V prípade Domova dôchodcov a Domova sociálnej starostlivosti Kremnica bude kraj žiadať o 992.000 eur, pričom po rekonštrukcii by sa mala energetická náročnosť znížiť o 76 percent. "V prípade Novohradského múzea a galérie (NMG) v Lučenci budeme žiadať o 600.000 eur s predpokladaným dosahom na zníženie prevádzkových nákladov primárnej energie o 42 percent," doplnila hovorkyňa.



Kraj momentálne čaká na kladné stanoviská príslušných štátnych orgánov k spracovanej projektovej dokumentácii a finalizuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok.