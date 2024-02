Banskobystrický kraj: Nový IDS prináša vodičom problémy

Banská Bystrica 12. februára (TASR) - Nový integrovaný dopravný systém (IDS) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ktorý po januárovej skúšobnej prevádzke na prímestských autobusových linkách už vo februári ide "naostro", prináša mnohé, najmä technické problémy. Ako v pondelok v Banskej Bystrici konštatoval predseda Výboru Základnej organizácie OZ KOVO Slovenská autobusová doprava (SAD) Lučenec Robert Molnár, cestujúci, využívajúci prepravu autobusmi SAD Lučenec a SAD Zvolen, sa vŕšia na vodičoch, ktorí neboli zaškolení, hoci kraj tvrdil opak.



"Prínos fungujúceho IDS je nespochybniteľný, ale to, s čím dva týždne od jeho fungovania vodiči "bojujú", je technická stránka veci. Ide o nevhodne navrhnuté technické riešenie, kde je odbavovacie zariadenie nestabilné, nielen z dôvodu konštrukcie systému, ale aj pre vypadávajúci softvér, ovplyvnený častými výpadkami pokrytia internetového signálu, poruchami tlačiarne či opakovanou požiadavkou celé to reštartovať. Systém nekomunikuje s informačnými tabuľami," vysvetlil Molnár.



V praxi to potom vyzerá aj tak, že ak systém prestane fungovať, cestujúci sa odvezú bezplatne, čo hnevá tých, ktorí si predtým museli za lístok zaplatiť. Vodiči sú z toho frustrovaní a zúfalí. Najviac sa sťažujú na zverejnenú skutočnosť, že mali byť odborne zaškolení aj dostatočne technicky pripravení.



"Naši vodiči neboli na tento systém odborne zaškolení, navyše ide o systém, ktorý je neprehľadný a technicky náročnejší," zdôraznil Molnár za lučeneckých vodičov a vie, že v rovnakej situácii sú aj vodiči zo SAD Zvolen.



Pripomenul, že vodiči zodpovedajú nielen za zdravie a bezpečnosť cestujúcich, ale obsluhujú a zodpovedajú aj za nové zariadenie, ktoré je vo vlastníctve tretej osoby - BBSK.



"Obávajú sa možných škôd, ktoré neodbornou manipuláciou so zariadeniami môžu spôsobiť majiteľovi IDS, a teda BBSK. Stačí, keď sa niekoľkí vodiči dajú vypísať na PN, aby nemuseli čeliť tlaku cestujúcich, ktorým z rôznych dôvodov nevedia predať či vytlačiť správny lístok a prímestská doprava v regióne môže skolabovať," upozornil Molnár s tým, že všetko by sa riešilo ľahšie, keby fungovala tripartitná komunikácia medzi objednávateľom BBSK, zamestnávateľmi SAD Lučenec, SAD Zvolen a zástupcami zamestnancov.



Predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková si myslí, že tejto stresujúcej situácii sa dalo predísť vzájomnou komunikáciou.



"Momentálne je však pre nás kľúčové začať to okamžite riešiť. Vodičov zaškoliť a vytvoriť podmienky na hladký prechod na IDS. Zlepšovanie pracovných podmienok vodičov autobusovej dopravy je jedným z predpokladov zvyšovania atraktivity tohto povolania, pretože počet vodičov dramaticky klesá a mladí nejavia o túto prácu záujem," uviedla Benedeková.



Ako Molnár doplnil, myslieť si, že túto dieru zaplátajú pracovníci z tretích krajín, je naivné a nielen pre rečovú bariéru, či náboženské alebo kultúrne rozdiely.