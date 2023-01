Banskobystrický kraj odovzdal štyri staveniská ciest a mostov

Banská Bystrica 25. januára (TASR) – Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v januári oficiálne odovzdali štyri staveniská ciest a mostov. Ide o druhú etapu rekonštrukcie cesty II/591 Banská Bystrica – hranica okresov Banská Bystrica, Zvolen – Zvolenská Slatina a o mosty v Rakytovciach, Oravciach a Kalinke. Práce sa začnú na jar po ukončení zimnej údržby, s ich ukončením sa počíta na jeseň tohto roka. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti.



"Rekonštrukciou neprejde len cesta, ale aj dva mostné objekty a šesť priepustov. Hodnota stavby je viac ako 977.000 eur, časť z tejto sumy získal kraj vďaka nenávratnému finančnému príspevku z európskych zdrojov. Zhotoviteľom je spoločnosť Strabag," uviedla krajská samospráva. Rekonštrukcia by mala trvať do konca októbra.



Most v banskobystrickej mestskej časti Rakytovce si vyžiada investíciu vyše 210.000 eur, aby tam mohli vymeniť prefabrikované nosníky za nové s vyššou nosnosťou. V obci Oravce dôjde k vybudovaniu novej železobetónovej dosky na pôvodnú nosnú konštrukciu v celkovej hodnote 130.000 eur a most v Kalinke rozšíria po oboch stranách tak, aby šírka cesty dosiahla 5,5 metra. Kraj vyčíslil celkovú hodnotu tejto stavby na viac než 151.000 eur.



"Uvedenými prácami sa predĺži životnosť mostov, no najmä sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Zhotoviteľom rekonštrukcie troch mostov je spoločnosť DS Construction," konštatoval Úrad BBSK s tým, že práce by mali byť hotové do jesene.