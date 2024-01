Banskobystrický kraj odviedol zo spotrebných daní skoro 52 mil. eur

Banská Bystrica 22. januára (TASR) - Odvod do štátneho rozpočtu zo správy spotrebných daní v Banskobystrickom kraji bol ku koncu roka 2023 vo výške 52 miliónov eur. Je to takmer o tri milióny eur viac ako v roku 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Banská Bystrica Katarína Podhorová.



Dodala, že v najväčšej miere sa o tento nárast postaral odvod z minerálneho oleja, ktorý oproti predošlému roku vzrástol o takmer 2,8 milióna eur. Podľa hovorkyne to bolo zásluhou príjmu od daňového subjektu, ktorým je zvolenská firma Skoil.



Ako ďalej poznamenala, k 31. decembru minulého roka bolo v rámci správy spotrebných daní evidovaných na CÚ Banská Bystrica celkom 5060 daňových subjektov. "To znamená, že oproti roku 2022 ich pribudlo do správy úradu 241," spomenula. Najviac z nich je zaregistrovaných na spotrebnú daň z liehu. Je to 3909, z toho len ako držiteľ povolenia na predaj liehu je registrovaných 3746 daňových subjektov. V rôznych formách registrácie je na spotrebnú daň z minerálnych olejov registrovaných celkom 645 daňových subjektov. Z toho najviac ako spotrebiteľ pohonných látok je 357. "Pri elektrine sme zaznamenali nárast pri registrácii subjektov ako platiteľov. A to o 71 viac ako v roku 2022," konštatovala s tým, že ku koncu minulého roka ich bolo 211.