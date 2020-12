Banskobystrický kraj plánuje vznik podniku na spracovanie ovčej vlny

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) by mal vzniknúť sociálny podnik na spracovanie ovčej vlny. Informoval o tom šéf kraja Ján Lunter s tým, že spolu s podpredsedom BBSK Romanom Malatincom už absolvovali rokovania na ministerstvách pôdohospodárstva a životného prostredia, kde predstavili zámer jeho založenia.



"Chceme, aby nám štát v tomto pomohol, pretože ovčia vlna je sortiment, ktorý nie je spracovaný a naši ovčiari s tým majú evidentný problém. Takýto sociálny podnik by mohol vzniknúť v Klenovci, kde je ovčiarska tradícia a kedysi tam bola práčka na vlnu. Chceme ovčej vlne nájsť využitie v stavebnom priemysle, ale i v oblasti tradičnej kultúry. Preto som absolvoval aj stretnutie na ministerstve kultúry," konštatoval Malatinec.



Vznik sociálnych podnikov je pre kraj dôležitou agendou. Už pred pár týždňami vyzval napríklad farmárov, poľnohospodárov a malých producentov s cieľom vytvoriť sociálne podniky, ktoré budú dodávať lokálne potraviny do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v BBSK. Podľa Luntera sa v krátkom čase prihlásilo hneď 15 záujemcov.



BBSK má v súčasnosti registrované dva krajské sociálne podniky, ktoré dávajú prácu spolu asi tridsiatke ľudí zo znevýhodneného prostredia.