Banskobystrický kraj pripravuje obnovu budovy zvolenského divadla

Zvolen 4. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje obnovu budovy Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Cieľom je zníženie jej energetickej náročnosti. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná hodnota zákazky je 2.555.422 eur bez DPH.



Zníženie energetickej náročnosti spočíva v zateplení objektu. Predpokladaná primárna energetická úspora je podľa BBSK viac ako 60 percent. V rámci pripravovaného projektu počítajú s kompletnou výmenou okien a dverí za izolačné. Zmena sa bude týkať aj formy vykurovania a obnovy i modernizácie osvetlenia divadla. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 4. júla. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.



Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková uviedla, že rekonštrukciou prešlo DJGT v roku 2022, keď robili divadelné javisko. "Konkrétne to bola kompletná výmena prepadliska vrátane nákupu novej divadelnej techniky v celkovej výške viac ako 170.000 eur," spomenula. Zriaďovateľom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene je BBSK.