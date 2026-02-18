< sekcia Ekonomika
Banskobystrický kraj pripravuje obnovu športovísk stredných škôl
Schválené má dotácie na rekonštrukciu športovísk v Rimavskej Sobote a Zvolene, financie chce získať aj na projekty v Lučenci či Brezne.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje obnovu športových areálov stredných škôl vo viacerých mestách. Schválené má dotácie na rekonštrukciu športovísk v Rimavskej Sobote a Zvolene, financie chce získať aj na projekty v Lučenci či Brezne. Pre TASR to uviedla odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
BBSK už v súčasnosti realizuje projekt rekonštrukcie športoviska pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, na ktorý získal približne 650.000 eur z Fondu na podporu športu. Z fondu chce kraj získať aj dotáciu na obnovu športového areálu Strednej zdravotníckej školy v Lučenci, kde náklady odhaduje na vyše 600.000 eur.
Obnovu ďalších športových areálov plánuje BBSK realizovať s pomocou eurofondov. Približne 350.000 eur kraj získal na obnovu športovísk Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote, ďalších vyše 320.000 na rekonštrukciu športového areálu Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. „V posudzovaní je navyše aj žiadosť na obnovu športoviska Gymnázia Jána Chalúpku v Brezne,“ doplnila Čierna.
Projekt v Rimavskej Sobote počíta s modernizáciou existujúceho športoviska gymnázia, v rámci ktorého bude vytvorený atletický ovál a basketbalové a volejbalové multifunkčné ihrisko. „Zrekonštruované ihrisko vo Zvolene bude slúžiť ako multifunkčný športový priestor na aktivity ako streetball, volejbal, basketbal, tenis, hádzaná a atletika. Súčasťou plánovaných prác je obnova športových povrchov, odvodnenie a drenáž, osadenie športového príslušenstva, oplotenie a výsadba zelene,“ priblížila Čierna.
Projekty v Rimavskej Sobote i Zvolene okrem rekonštrukcie športovísk stredných škôl zahŕňajú aj vytvorenie enviroučební, digitálnych učební či laboratórií. „Momentálne prebieha príprava verejného obstarávania na obidve zákazky a práce sa budú môcť začať po jeho ukončení s predpokladom ešte v tomto roku,“ dodala Čierna.
