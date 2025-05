Banskobystrický kraj začal s rekonštrukciou cesty pri Senohrade

Senohrad 7. mája (TASR) - Bezpečnejšiu, komfortnejšiu aj rýchlejšiu dopravu má priniesť rekonštrukcia viac ako 7,7 kilometra dlhého úseku cesty II/527 prechádzajúceho cez obec Senohrad v okrese Krupina, s ktorou v stredu začal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Oprava úseku, ktorý je dôležitou dopravnou tepnou spájajúcou okres Veľký Krtíš so Zvolenom a Banskou Bystricou, má byť hotová do konca roka.



Vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková informovala, že rekonštruovaný úsek nadväzuje na už zrealizované opravy ciest II/526 a II/527 v okrese Zvolen. Začína sa na hranici okresov Krupina a Veľký Krtíš a končí sa na hranici okresov Krupina a Zvolen. V blízkej budúcnosti bude kraj pokračovať v rekonštrukcii aj na priľahlých úsekoch ciest.



Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Eurovia SK. Celkové náklady presahujú 3,159 milióna eur, z ktorých väčšinu pokryje nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Kraj sa na financovaní podieľa piatimi percentami z vlastných zdrojov.



„Dnešným dňom začíname rekonštrukčné práce a v priebehu mesiaca budeme už postupne uzatvárať niektoré úseky cesty,“ priblížil Miloš Farkaš, riaditeľ oblasti Stred spoločnosť Eurovia SK. Dodal, že práce by mali byť v závislosti od poveternostných podmienok hotové do konca roka.



V rámci obnovy bude zrekonštruovaný aj úsek s tromi mostami a deviatimi priepustmi. Vymenia a doplnia aj existujúce zvodidlá. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie osvetlených bezbariérových priechodov pre chodcov v obci Senohrad. Na opravu vozovky sa použije moderná technológia recyklácie za studena.



Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera je cieľom rekonštrukcie výrazné zlepšenie stavebno-technického stavu komunikácie a mostov, čo pozitívne ovplyvní nielen bezpečnosť a plynulosť dopravy, ale aj životné prostredie a regionálnu ekonomiku.



Rekonštrukcia cesty si vyžiada i dopravné obmedzenia. „Vzhľadom na nedostatočnú šírku cesty nebude možné rekonštrukciu realizovať po poloviciach. Preto dôjde k úplnej uzávere niektorých úsekov cesty II/527 počas trvania prác,“ avizuje kraj s tým, že stavebné práce budú prebiehať nielen na vozovke, ale aj na mostoch. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy, ktoré budú včas oznámené a prispôsobené harmonogramu výstavby.