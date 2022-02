Banskobystrický kraj zverejnil výzvu na obstaranie potravín do jedální

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zverejnil v týchto dňoch výzvu na verejné obstarávanie na potraviny pre vlastné školské jedálne a zariadenia sociálnych služieb. Určená je regionálnym farmárom a poľnohospodárom. Vedenie samosprávneho kraja chce týmto krokom dostať do jedálnička žiakov stredných škôl a klientov zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom, čerstvé lokálne potraviny a podporiť zamestnávanie znevýhodnených ľudí v sociálnych podnikoch.



Samotnú výzvu pre farmárov zverejnil kraj pred rokom. „Chceme, aby mali šancu prihlásiť sa do tejto výzvy naozaj všetci, ktorí ani v dnešnej neľahkej dobe nezanevreli na poctivú prácu na poliach a chov zvierat. Obstarávať plánujeme pravidelne dvakrát ročne, aby bola zabezpečená sezónnosť produktov. Výzvy sme rozdelili po okresoch, a to preto, aby mali šancu aj farmári a poľnohospodári, ktorých produkcia by nepokryla celý kraj. V apríli – máji vyhlásime ďalšie výzvy, na obdobie od júna do konca tohto roka,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Prvá vlna zmlúv s farmármi a poľnohospodármi sa bude uzatvárať na obdobie fyzických dodávok od februára do júna tohto roku.



Potraviny od lokálnych producentov plánuje kraj v tejto chvíli dodávať do 47 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. „Od lokálnych producentov by sme radi nakupovali ovocie a zeleninu, zemiaky, mliečne výrobky, bravčové a hovädzie mäso, mäsové výrobky, hydinu a vajcia. Ak všetko pôjde podľa plánu a verejné obstarávania budú úspešné, prvé potraviny by mohli dodať už na konci februára,“ doplnil podpredseda BBSK a iniciátor výzvy Ondrej Lunter.



Ako kraj informoval, napríklad šesť organizácií v okrese Banská Bystrica bude na štyri mesiace od februára do júna potrebovať 24 ton zemiakov, osem ton bieleho jogurtu, tri tony jabĺk, tri tony bravčového mäsa či 10.000 kusov vajec. „Ide o objemy, ktoré sú pre farmárov zaujímavé a ktoré sú zároveň schopní vyprodukovať,“ uviedol Ondrej Lunter.



Okrem podpory farmárov a dodávky čerstvých lokálnych potravín do kuchýň a jedální išlo v projekte aj o podporu zamestnanosti znevýhodnených ľudí. „Špecialisti na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK venovali množstvo času práci s farmármi a poľnohospodármi, ktorých o výzve nielen informovali, ale zbierali tiež údaje o ich produkcii a pomáhali im so zakladaním sociálnych podnikov. Vďaka tomuto úsiliu doposiaľ vzniklo na území kraja osem nových sociálnych podnikov a dve chránené dielne, ktoré dali prácu 19 ľudom, z toho desiatim znevýhodneným,“ uzavrel podpredseda BBSK.