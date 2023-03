Banskobystrický kraj zvýši poplatky v zariadeniach sociálnych služieb

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od júla zvýši poplatky v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí v priemere o 40 eur mesačne. Rozhodli o tom vo štvrtok krajskí poslanci na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici.



Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera pri 30 zariadeniach v kraji a počte 3037 klientov to predstavuje mesačný príjem do rozpočtu vyše 100.000 eur, ročne viac než 1,2 milióna eur.



"Za posledných päť rokov vzrástli náklady v takých zariadeniach o 60 percent, ale poplatky sme za ten čas zvýšili len o 22 percent. Náklady rastú trikrát rýchlejšie, než ich my dvíhame. Nie je to príjemné a neteší ma to. Museli sme k tomu pristúpiť, pretože čelíme prudkému zvyšovaniu všetkých nákladov, od energií až po stravovacie jednotky, a žiaľ, aj opakovaným vládnym nájazdom na krajské rozpočty," konštatoval Lunter.



Ako zdôraznil, pri zvýšení poplatkov zohľadnili príjmy obyvateľov i valorizáciu starobných dôchodkov, ktorá bola na prelome rokov 11 percent. Ak by tak neurobili, znížil by sa objem poskytovaných sociálnych služieb a ich kvalita. "Myslím, že 40 eur mesačne na klienta je znesiteľná suma," dodal šéf kraja s tým, že suma nebude v každom type zariadenia rovnaká.



Priemerné mesačné náklady v zariadeniach sociálnych služieb pre občanov v seniorskom veku boli ku koncu minulého roka vo výške 1114 eur, pričom priemerný príspevok klienta bol 313 eur. Jeho podiel na celkových nákladoch bol 28 percent. V zariadeniach sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých sa priemerné mesačné náklady pohybovali vo výške 1135 eur, klienti hradili 240 eur, čiže ich príspevok bol iba 21 percent.