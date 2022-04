Banskobystrický samosprávny kraj opraví v tomto roku 121 km ciest

Veľká Čalomija 25. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) opraví v tomto roku 121 kilometrov (km) ciest II. a III. triedy, zameria sa však i na rekonštrukciu mostov v kritickom stave. Opravy plánuje financovať z vlastného rozpočtu, európskych zdrojov i úveru. Na brífingu v obci Veľká Čalomija v okrese Veľký Krtíš o tom v pondelok informoval predseda BBSK Ján Lunter.



Tohtoročnú rekonštrukciu ciest odštartoval BBSK v okrese Veľký Krtíš, kde v uplynulých mesiacoch dokončili opravy štyroch úsekov v dĺžke približne 6,5 km. Ide o úseky Čebovce – Nenince, Veľká Čalomija – spojka, Malý Krtíš – Bušince a Koláre - Kosihy nad Ipľom, ktorých oprava stála takmer 660.000 eur.



"Okrem už spomínaných úsekov máme tento rok v okrese Veľký Krtíš v pláne rekonštruovať ďalších desať v celkovej dĺžke vyše 16 kilometrov a v hodnote presahujúcej dva milióny eur," povedal Ján Lunter. Ako dodal, do konca minulého roka sa kraju len z vlastných zdrojov podarilo zrekonštruovať už viac ako 600 km ciest II. a III. triedy.



Na rekonštrukciu 92 úsekov ciest vyčlenil BBSK v tomto roku z vlastného rozpočtu viac ako 14 miliónov eur. Najviac financií pôjde do okresu Rimavská Sobota, kde zrekonštruujú takmer 35 km ciest. Ďalších šesť projektov za viac ako 57 miliónov eur z európskych zdrojov bude BBSK realizovať v rokoch 2022 a 2023. Vďaka týmto prostriedkom sa dočká obnovy 135 kilometrov ciest a 73 mostov.



Na rekonštrukciu mostov v kritickom technickom stave si BBSK zoberie aj úver a to vo výške sedem miliónov eur. Z úverových zdrojov kraj opraví viacero mostov, ktoré sú podľa ich stavebno-technického stavu zaradené v kategóriách “zlý“ a “veľmi zlý stav“ i mosty špecifického konštrukčného typu.



"Takýchto mostov sme dnes identifikovali v správe nášho kraja spolu 155. Rekonštrukcie mostov sú náročné finančne i projekčne. Je k nim však nevyhnutné pristúpiť čo najskôr, aby sme sa vyhli situácii, akú už dnes pozorujeme v ostatných krajoch a kde bolo nevyhnutné viacero mostov úplne uzavrieť," vysvetlil podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že v tejto chvíli je na rekonštrukciu pripravených 15 konkrétnych mostov v hodnote viac ako tri milióny eur.