Banský úrad odmietol kritiku SaS za nízke poplatky pri ťažbe zlata

Bratislava 6. augusta (TASR) – Hlavný banský úrad (HBÚ) v Banskej Štiavnici odmietol kritiku opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) za nečinnosť pri kontrolách poplatkov za ťažbu zlata v Hodruši-Hámroch. Podľa SaS prichádza štát na poplatkoch za ťažbu zlata o státisíce eur. Banský úrad sa ale obhajuje tým, že postupuje riadne podľa platnej legislatívy a nepovolil žiadnu výnimku v rozpore s pravidlami.



"HBÚ je pripravený výšku stanovenej sadzby úhrady obhájiť aj pred prípadnou kontrolou," uviedol predseda HBÚ Peter Kúkelčík. Firma Slovenská banská, spol. s r.o. podľa neho používa správnu sadzbu úhrady 0,1 %, nakoľko nepredáva zlato, ale koncentrát viacerých metalických rúd. Podľa SaS sa však uvedená sadzba na zlato a striebro nevzťahuje a firma by mala u týchto kovov používať sadzbu 5 %. Ročne sa v tejto stredoslovenskej lokalite vyťaží okolo 500 kilogramov zlata, z ktorých by mal podľa liberálov štát dostať poplatky vo výške 400.000 eur, zatiaľ čo v súčasnosti dostáva 8000 eur.



Banský úrad upozornil, že povolenie na ťažbu v Hodruši bolo historicky vydané už v roku 1961 pre dobývanie medenej rudy a neskôr, v rokoch 2004 a 2011, bolo rozšírené na polymetalické rudy s prevládajúcim výskytom medi, olova a zinku. Zlato sa v tomto koncentráte podľa HBÚ vyskytuje iba v minimálnom množstve. Podľa poslanca Národnej rady SR za SaS Karola Galeka je však ťažba zlata v tomto prípade najvýnosnejšia a prináša najväčšie tržby.



Ťažbári podľa liberálov využívajú výnimku v zákone na zníženú sadzbu odvodu neoprávnene. HBÚ označil túto kritiku za zavádzajúcu a neodbornú. Podľa banského úradu nie je totiž možné prepočítať množstvo zlata a striebra v koncentráte na svetové ceny na komoditnej burze kovov.



"Kvalita zlata obsiahnutého v koncentráte nemá v žiadnom prípade hodnotu potrebnú na jeho ocenenie z pohľadu reálnej trhovej ceny, kde musí mať zlato ako komodita rýdzosť vyššiu ako 99 %," uviedol Kúkelčík. Podľa HBÚ neboli v posledných rokoch zistené nedostatky v pravidelných štvrťročných kontrolách úhrad ťažbárskou spoločnosťou, a preto nebol ani dôvod na vykonanie účelovej inšpekcie v samotnej organizácii.



SaS podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý by mal situáciu preveriť. Podľa riaditeľky Odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ Janky Burdovej predseda úradu Karol Mitrík uvítal podnet členov parlamentu na konanie či nekonanie banského úradu v súvislosti s predajom vyťaženého zlata na Slovensku. "Považuje ho za veľmi zaujímavý a rozhodol o prvej analýze témy Analytickou jednotkou NKÚ SR," povedala v utorok Burdová. Na základe výsledku analýzy by táto téma mohla byť zaradená už do plánu kontrol na rok 2020.