Barát: Pre kórejské firmy je SR partner, s ktorým sa oplatí obchodovať

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovensko nie je pre kórejských podnikateľov neznáma krajina. Sme pre nich spoľahlivý partner, s ktorým sa oplatí robiť biznis. Po podnikateľskej misii v Južnej Kórei na to poukázal námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Igor Barát. Spolu s väčšou skupinou slovenských podnikateľov bol tento týždeň súčasťou delegácie na pracovnej ceste ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) v tejto ázijskej krajine.



Eximbanka má podľa Baráta relatívne dlhú a pozitívnu históriu financovania exportných projektov slovenských firiem do Kórejskej republiky. Išlo najmä o oblasti farmaceutických výrobkov, dopravných zariadení, lanoviek, ložísk, hutníckych výrobkov, vlákien, ale aj ďalších tovarov.



"Veríme, že budeme mať na čo nadväzovať aj po tejto podnikateľskej misii. Samozrejme, nerobme si ilúzie, že po jednom, dvoch stretnutiach sa na nás posypú desiatky obchodov. Ale ten potenciál vidím pomerne veľký," zdôraznil Barát.



Eximbanka podľa neho priamo do konkrétnych obchodných rokovaní nevstupovala, ani nemala takú ambíciu. "Naša úloha, a tá sa určite splnila, bolo informovať, že v prípade vzniku nejakých zaujímavých kontraktov, ktoré budú potrebovať bankové financovanie, Eximbanka je pripravená takéto financovanie zvážiť a v ideálnom prípade aj poskytnúť. Či už formou priameho úverového financovania, predexportného úveru, prevádzkového úveru, vystavením bankových garancií, prípadne poistením nejakého obchodu," priblížil Barát.



Vyzdvihol, že používanie eura v SR je z pohľadu zahraničných firiem jednoznačný benefit. "Skutočnosť, že Slovensko je súčasťou eurozóny a že na Slovensku platí spoločná európska mena, je pre biznismenov, obchodníkov, korporácie mimo Európy konkurenčnou výhodou. Odpadajú transakčné náklady, kurzové riziko, obchodovanie v eure je absolútne stabilné, vypočítateľné, bezpečné," vysvetlil.



Južná Kórea je najvýznamnejším ázijským a celkovo štvrtým najväčším investorom na Slovensku. Objem priamych zahraničných investícií z tejto krajiny predstavuje približne 3,6 miliardy eur. V SR je etablovaných viac ako 100 kórejských spoločností, najmä v oblasti automobilového priemyslu a elektroniky.