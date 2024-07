Barcelona 21. júla (TASR) - Katalánska metropola Barcelona zvýši turistickú daň pre cestujúcich na výletných plavbách, ktorí navštívia mesto na menej ako 12 hodín. Uviedol to v nedeľu starosta Jaume Collboni v rozhovore pre noviny El País. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V súčasnosti je turistická daň pre cestujúcich pri medzipristátí v Barcelone na úrovni 7 eur na deň. O koľko sa daň zvýši, starosta nepovedal.



"Chystáme sa navrhnúť podstatné zvýšenie dane pre cestujúcich pri medzipristátí," vyhlásil. Odôvodnil to tým, že pasažieri, ktorí sa v meste zdržia menej ako 12 hodín, intenzívne využívajú verejný priestor bez akéhokoľvek prínosu pre mesto. Podľa neho na lokálne projekty by mali prispievať aj turisti, nielen miestni daňoví poplatníci.



"Chceme cestovný ruch, ktorý rešpektuje destináciu," povedal.



Na návrhu dane sa mesto bude musieť dohodnúť s katalánskou regionálnou vládou, dodal Collboni.



V uplynulých týždňoch zorganizovali aktivisti protesty proti turistom v obľúbených dovolenkových destináciách po celom Španielsku vrátane Palmy de Mallorca, Malagy či na Kanárskych ostrovoch. Nepáči sa im, že ubytovacie platformy tlačia nahor náklady na bývanie. Výsledkom je, že miestni si nemôžu dovoliť žiť v centrách miest.



Ďalší protest je naplánovaný na nedeľu večer v Palme de Mallorca, hlavnom meste najväčšieho Baleárskeho ostrova.



Collboni minulý mesiac oznámil, že mesto do roku 2028 zakáže prenajímanie bytov turistom, čo je nečakane drastický krok. Chce tak udržať na uzde prudko rastúce náklady na bývanie a urobiť mesto obývateľným pre domácich.