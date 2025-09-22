< sekcia Ekonomika
Barclays: Británii hrozí v druhom polroku stúpajúca inflácia
Barclays predpovedá Spojenému kráľovstvu rast reálneho hrubého domáceho produktu o 1,2 % v roku 2025 a o 1,3 % v roku 2026, pričom inflácia by mala dosiahnuť vrchol na úrovni 4 % v septembri 2025.
Autor TASR
Londýn 22. septembra (TASR) - Britská ekonomika bude čeliť náročnej druhej polovici roka s utlmenou aktivitou a rastúcou infláciou aj nezamestnanosťou. Uviedla to v najnovšej prognóze banka Barclays. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Barclays predpovedá Spojenému kráľovstvu rast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,2 % v roku 2025 a o 1,3 % v roku 2026, pričom inflácia by mala dosiahnuť vrchol na úrovni 4 % v septembri 2025. Za celý rok 2025 očakáva Barclays priemernú infláciu na úrovni 3,4 %, kým sa do 2. štvrťroka 2026 nevráti k cieľu centrálnej banky vo výške 2 %.
Napriek doterajším solídnym údajom o aktivite v roku 2025 vrátane medzikvartálneho rastu HDP o 0,3 % v 2. štvrťroku Barclays očakáva v druhej polovici roka spomalenie ekonomiky. Dôvera spotrebiteľov zostáva nízka, pričom ukazovateľ dôvery GfK za september klesol o 2 body na -19 bodov.
Trh práce sa ďalej ochladzuje a počet voľných pracovných miest klesá, pričom nezamestnanosť je v súčasnosti na úrovni 4,7 % a očakáva sa, že vrchol dosiahne v 3. štvrťroku 2026 na úrovni 5,1 %.
Pokiaľ ide o menovú politiku, Barclays očakáva, že centrálna banka (Bank of England, BoE) v nasledujúcich šiestich mesiacoch dvakrát zníži úrokové sadzby, a to v novembri 2025 a februári 2026, čím stlačí kľúčový úrok na 3,5 %. Výbor pre menovú politiku BoE na svojom nedávnom zasadnutí hlasoval za ponechanie kľúčovej sadzby na úrovni 4 %, pričom dvaja členovia nesúhlasili s jej znížením.
