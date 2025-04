Barclays: Ekonomika eurozóny sa v druhom polroku prepadne do recesie

Londýn 14. apríla (TASR) - Ekonomika eurozóny sa v druhej polovici 2025 prepadne do recesie, napriek odkladu recipročných ciel v USA o 90 dní. Uviedli to v pondelok analytici britskej banky Barclays. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Analytici v poznámke pre klientov napísali, že čakajú na aktualizácie rokovaní o colných plánoch amerického prezidenta Donalda Trumpa „pred prehodnotením vplyvu“ zmien jeho politiky na ekonomickú aktivitu eurozóny.



Táto správa prichádza v čase, keď sa všeobecne očakáva, že Európska centrálna banka (ECB) na stretnutí tento týždeň zníži svoju kľúčovú vkladovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25 %. Poukázali pritom za zvyšujúce sa riziká, ktoré ohrozujú hospodársky rast, ako aj na náznaky stabilizácie inflácie v eurozóne.



Trump minulý týždeň oznámil a vzápätí na 90 dní odložil zavedenie ciel vo výške 20 % na dovoz z Európskej únie (EÚ), ktorej 20 členských štátov je tiež členmi eurozóny. EÚ však stále čelí plošným clám vo výške 10 %, ako aj clám vo výške 25 % na oceľ, hliník a autá.



Stratégovia Barclays predpovedajú, že ECB vo vyhlásení upraví hodnotenie miery politických reštrikcií a naznačí, že úrokové sadzby sú na hornej hranici odhadov nominálnej neutrálnej sadzby. Pokiaľ ide o ďalšie kroky, ECB zrejme zopakuje svoj postoj, že ďalší vývoj jej menovej politiky bude závisieť od prichádzajúcich údajov z ekonomiky.



Iní analytici v predchádzajúcich dňoch uviedli, že ECB môže v priebehu tohto roka znížiť náklady na pôžičky pod 2 %, v závislosti od trajektórie Trumpovej colnej politiky.



ECB sa údajne čoraz viac obáva toho, že ekonomiku bloku, ktorá ešte pred Trumpovými clami zápasila so slabým výkonom, by mohli tvrdo zasiahnuť nové clá USA. Guvernér fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB minulý týždeň Olli Rehn povedal, že Trumpove kroky zvýšili riziká poklesu hospodárstva eurozóny.



Aj analytici Capital Economics v liste klientom naznačili, že „vyššie americké clá budú tento rok výraznou brzdou pre ekonomiku eurozóny“.