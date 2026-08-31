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Barclays očakáva dve zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu
Analytici Barclays odhadujú, že Fed do konca roka zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov.
Autor TASR
Washington/Londýn 31. augusta (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mala do konca roka dvakrát zvýšiť úrokové sadzby, pričom najbližšie by takýto krok mohla urobiť už na septembrovom zasadnutí. Predpokladajú to analytici z britskej banky Barclays, ktorí tento odhad zverejnili po vyjadreniach prezidenta Fedu Kevina Warsha na sympóziu centrálnych bankárov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Analytici Barclays odhadujú, že Fed do konca roka zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov. O 25 bázických bodov na zasadnutí v septembri a o ďalších 25 bázických bodov na poslednom tohtoročnom zasadnutí v decembri.
Warsh na sympóziu centrálnych bankárov, ktoré sa koná každý rok v Jackson Hole v štáte Wyoming, povedal, že inflácia v USA je znepokojujúco vysoká a on nepovažuje súčasné finančné podmienky za dostatočne reštriktívne. Okrem toho uviedol, že „ak vo Fede nebudú mať istotu, že základná inflácia smeruje dostatočne rýchlo k inflačnému cieľu banky (2 %), budú musieť s tým niečo urobiť“. Pre trhy to znamenalo, že je potrebné počítať so zvýšením úrokových sadzieb už na septembrovom zasadnutí.
Podľa analytikov z Barclays mal Warsh „obzvlášť jastrabí prejav“ a aj v ich prípade sa po ňom odhady, čo sa týka rozhodovania Fedu o úrokových sadzbách, zmenili. Pôvodne v Barclays predpokladali, že Fed úrokové sadzby do konca tohto roka meniť nebude.
Analytici Barclays odhadujú, že Fed do konca roka zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov. O 25 bázických bodov na zasadnutí v septembri a o ďalších 25 bázických bodov na poslednom tohtoročnom zasadnutí v decembri.
Warsh na sympóziu centrálnych bankárov, ktoré sa koná každý rok v Jackson Hole v štáte Wyoming, povedal, že inflácia v USA je znepokojujúco vysoká a on nepovažuje súčasné finančné podmienky za dostatočne reštriktívne. Okrem toho uviedol, že „ak vo Fede nebudú mať istotu, že základná inflácia smeruje dostatočne rýchlo k inflačnému cieľu banky (2 %), budú musieť s tým niečo urobiť“. Pre trhy to znamenalo, že je potrebné počítať so zvýšením úrokových sadzieb už na septembrovom zasadnutí.
Podľa analytikov z Barclays mal Warsh „obzvlášť jastrabí prejav“ a aj v ich prípade sa po ňom odhady, čo sa týka rozhodovania Fedu o úrokových sadzbách, zmenili. Pôvodne v Barclays predpokladali, že Fed úrokové sadzby do konca tohto roka meniť nebude.