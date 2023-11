Barclays očakáva zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Fed v januári

Londýn/Washington 6. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) sa k zvyšovaniu úrokových sadzieb vráti, pravdepodobne však až na začiatku budúceho roka. Uviedla to britská banka Barclays. Informovala o tom agentúra Reuters.



Barclays uviedla, že vzhľadom na najnovší vývoj na americkom pracovnom trhu očakáva, že Fed odloží zvýšenie úrokových sadzieb na januárové zasadnutie, pričom ich nahor posunie o 25 bázických bodov. Pôvodne analytici z Barclays počítali s tým, že americká centrálna banka tak urobí ešte do konca roka, teda na zasadnutí v decembri.



Ostro sledované údaje o vývoji na americkom trhu práce ukázali, že v októbri vzniklo v USA omnoho menej pracovných miest než v predchádzajúcom mesiaci. Navyše, výsledky výrazne zaostali za očakávaniami.



V októbri vzniklo v Spojených štátoch 150.000 nových pracovných miest, pričom analytici počítali s vytvorením približne 180.000 nových pracovných pozícií. Na porovnanie, v septembri vzniklo v Spojených štátoch 297.000 nových miest, pričom tieto údaje predstavovali výraznú revíziu smerom nadol. Predbežný odhad za september poukazoval na vytvorenie 336.000 miest.



Navyše, miera nezamestnanosti dosiahla 3,9 %. Oproti septembru sa tak zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu, pričom analytici očakávali jej zotrvanie na septembrovej úrovni. Októbrová miera nezamestnanosti bola zároveň najvyššia od januára minulého roka.



"Naďalej sme presvedčení, že Fed bude musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky a bude musieť udržiavať vyššiu úroveň úrokových sadzieb, než očakáva trh," dodali ekonómovia z Barclays s tým, že so znižovaním úrokových sadzieb v USA nepočítajú skôr ako septembri budúceho roka.