Britská banka Barclays poukazuje na výrazný rast dlhu veľkých ekonomík

Tokio 8. júla (TASR) - Najväčšie priemyselne rozvinuté ekonomiky čelia výraznému rastu dlhu, čo je dôsledok vysokých výdavkov s cieľom podporiť hospodárstvo zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu. Uviedla to v najnovšej správe britská banka Barclays, podľa ktorej štáty nebudú môcť zhoršovanie fiškálnej situácie ignorovať príliš dlho. Okrem nej pred rastúcim dlhom vo svete varoval aj Medzinárodný menový fond (MMF).



Podľa Barclays by sa verejný dlh v 20 najväčších ekonomikách mal v nasledujúcom roku dostať nad úroveň z obdobia 2. svetovej vojny. Čo sa týka USA, banka predpokladá, že ich dlh sa v najbližších dvoch rokoch zvýši o takmer 30 percentuálnych bodov. Dobre na tom nie je ani eurozóna, kde Barclays očakáva rast dlhu už v tomto roku na približne 100 % HDP. V roku 2019 predstavoval dlh eurozóny 85 % HDP.



Ako banka dodala, práve eurozóna je veľmi zraniteľná, keďže ide o menovú úniu bez únie fiškálnej. V rámci nej rastie prudko najmä dlh Talianska. Barclays očakáva dlh tejto krajiny na úrovni 165 % HDP.



Aj MMF upozornil na zvyšujúci sa dlh, a to ako v prípade priemyselne rozvinutých, tak aj rozvíjajúcich sa ekonomík. Ako v stredu uviedol zástupca generálnej riaditeľky MMF Mitsuhiro Furusawa, fond preto vo svojich odporúčaniach plánuje vlády vyzvať, aby sa po odznení pandémie zamerali na fiškálne reformy.