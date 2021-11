Analytici: Svetová ekonomika vzrastie tento rok o 6 %

Londýn 18. novembra (TASR) - Svetová ekonomika by mala tento rok zaznamenať 6-percentný rast. Predpokladajú to analytici britskej banky Barclays. Ako dodali, pod tento rast by sa mali podpísať najmä priemyselne rozvinuté ekonomiky.



Prognóza Barclays je tak mierne optimistickejšia, než odhad Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten v najnovšom odhade o vývoji svetovej ekonomiky z októbra mierne zhoršil pôvodnú prognózu rastu zo 6 % na 5,9 %.



Odhad Barclays na budúci rok je však horší než v prípade MMF. Analytici Barclays predpokladajú, že svetová ekonomika bude v budúcom roku rásť o 4,4 %. MMF pritom počíta s rastom o 4,9 %.



V prípade Číny počíta Barclays tento rok so slabším rastom než MMF. Banka očakáva, že čínska ekonomika vzrastie v roku 2021 o 7,8 %, MMF počíta s rastom o 8 %. V budúcom roku očakáva Barclays rast hrubého domáceho produktu (HDP) Číny o 4,7 %, zatiaľ čo MMF predpokladá, že rast dosiahne 5,6 %. Podľa Barclays bude ekonomickú aktivitu Číny ovplyvňovať najmä jej pravidlo nulovej tolerancie voči koronavírusu.