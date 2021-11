Britská banka Barclays zvýšila svoju prognózu cien ropy v roku 2022

Londýn 23. novembra (TASR) - Britská banka Barclays v utorok zvýšila svoju prognózu cien ropy v roku 2022. Očakáva totiž rýchlejšie zníženie jej zásob a opatrnú reakciu na strane ponuky na vyrovnanie mierneho prebytku v budúcom roku.



Banka zvýšila svoju prognózu priemernej ceny ropy v roku 2022 o 3 USD na 80 USD (70,93 eur) za barel (1 barel = 159 litrov) v prípade severomorskej ropnej zmesi Brent a 77 USD za barel pre West Texas Intermediate (WTI).



Ceny ropy v utorok klesli, keďže trhy očakávajú, že Spojené štáty, Japonsko a India uvoľnia časť zo strategických zásoby komodity, aby skrotili jej ceny aj napriek riziku slabšieho dopytu v Európe, kde sa rýchlo šíri ďalšia vlna pandémie ochorenia COVID-19.



Barclays očakáva, že menší deficit ropy v 4. štvrťroku 2021 sa preklopí do prebytku o niečo skôr, už v 1. štvrťroku 2022, a nie v 2. kvartáli 2022, ako pôvodne odhadovala.



"Myslíme si, že strategické zásoby ropy nie sú udržateľným zdrojom dodávok a účinok takýchto zásahov na trhu bude len dočasný," uviedla banka v poznámke.



Očakáva sa, že Spojené štáty v utorok oznámia uvoľnenie ropy zo svojich zásob v snahe znížiť ceny energií, uviedol zdroj z americkej administratívy, oboznámený so situáciou.



Podľa Barclays pokračujúci nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 predstavuje značné riziko pre výhľad ropy, pretože by mohol ovplyvniť dopyt, aj keď aliancia OPEC+ pravdepodobne spomalí alebo dokonca pozastaví svoje postupné zvyšovanie ponuky v reakcii na podstatné spomalenie dopytu.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, spoločne známi ako OPEC+, sa začiatkom tohto mesiaca dohodli, že sa budú držať plánov na postupné zvyšovanie produkcie ropy o 400.000 barelov denne aj v decembri.



(1 EUR = 1,1278 USD)