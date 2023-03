Barclays znížila svoj odhad priemerných cien ropy v roku 2023

New York 8. marca (TASR) - Americká banka Barclays znížila svoju prognózu priemerných cien ropy v roku 2023. Prispela k tomu čiastočne "odolnejšia" produkcia v Rusku, ako pôvodne očakávala. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barclays v stredu uviedla, že trh s ropou by mohol v druhej polovici roka skĺznuť do deficitu v dôsledku rastúceho dopytu v Číne.



Konkrétne banka znížila svoju prognózu priemernej ceny severomorskej ropnej zmesi Brent v tomto roku o 6 USD na 92 USD (86,26 eura) za barel (159 litrov) a americkej West Texas Intermediate o 7 USD na 87 USD/barel.



Predpovedá tiež, že Brent dosiahne v budúcom roku priemernú cenu 97 USD/barel a WTI 92 USD/barel.



Trh s ropou by sa mohol v druhej polovici tohto roka prepadnúť do deficitu 500.000 barelov denne vzhľadom na znovuotvorenie čínskej ekonomiky po uvoľnení obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 a spomalenie rastu ponuky od producentov mimo skupiny OPEC+, uviedli analytici banky.



Dopyt Číny po rope by sa mohol v roku 2023 zvýšiť o 500.000 až 600.000 barelov denne, povedal Haísám Ghais, generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), v utorok (7. 3.) na konferencii CERAWeek. Predpovedal tiež, že globálny dopyt po rope sa v roku 2023 zvýši o 2,3 milióna barelov/deň.



Barclays v stredu revidovala svoj odhad dopytu po rope v roku 2023 smerom nahor o 150.000 barelov denne, čiastočne vďaka mierne lepšiemu výhľadu na hospodársky rast USA a Európy. Uviedla však, že riziko spomalenia širšej ekonomickej aktivity pretrváva, keďže priemysel stagnuje a kľúčové centrálne banky pokračujú v sprísňovaní menovej politiky.



(1 EUR = 1,0665 USD)