Bardejovská firma Kamax plánuje novú výrobnú halu dokončiť v máji

Bardejov 10. februára (TASR) - Bardejovská spoločnosť Kamax Fasteners, ktorej vláda v januári schválila investičný stimul vo výške päť miliónov eur na výstavbu novej haly, ju plánuje dokončiť do konca mája. Celková výška investície zahŕňajúca pozemky, budovy, stroje, prístroje, zariadenia a licencie má dosiahnuť 25 miliónov eur. Firma plánuje do troch rokov vytvoriť 100 pracovných miest.



"S výstavbou haly sme začali v auguste. Plány sme prebrali zo sesterskej firmy v českom Turnove. Jej výstavbu plánujeme ukončiť do konca mája. Technológiu začneme hneď od júna dávať do výroby s tým, že do roku 2023 by sme mali ukončiť prvú fázu. Bude to hala pre skrutkáreň. Bude tam technológia tvárenia za studena, kaliareň a podporné procesy. Investujeme 25 miliónov eur a počas prvých troch rokov chceme zamestnať 100 ľudí. Od vlády sme dostali 5 miliónov eur, 2 milióny eur priamo na nákup technológií a 3 milióny eur na daňové úľavy," uviedol pre TASR konateľ firmy Kamax Fasteners Ján Ďuraj s tým, že s výrobou plánujú začať v lete.



Podľa šéfa rezortu hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), ktorý závod v pondelok navštívil, v prípade spomínanej firmy ide o priemyselnú výrobu s vyššou pridanou hodnotou. "Zamestnávajú sa ľudia v najmenej rozvinutých okresoch a aj priemerný plat, ktorý ponúkajú zamestnancom, je oveľa vyšší, ako je priemer v danom okrese. Už od roku 2008 sme komunikovali a snažili sme sa podporiť rozvoj a rozšírenie tejto výroby. Potom bolo obdobie krízy, ale teraz prišli s novým nápadom, tak sme sa rozhodli, že popri ich investícii vo výške asi 20 miliónov eur ich vláda podporí piatimi miliónmi eur," povedal Žiga.



"Sme u jedného z najperspektívnejších zamestnávateľov, ktorý v najbližšej dobe má zvýšiť počet pracovných miest o ďalších 100, čo je naozaj výrazný impulz pre tento región. Prišli sme fyzicky skontrolovať investičný stimul, ktorý schválila vláda prostredníctvom návrhu ministerstva hospodárstva," doplnil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Kamax Fasteners patrí do nemeckej skupiny Kamax, ktorá má v súčasnosti 11 výrobných prevádzkarní v šiestich krajinách, a to v Nemecku, Španielsku, Česku, Slovensku, USA a Číne. Sídlo skupiny sa nachádza v nemeckom meste Homberg. V roku 2017 skupina zamestnávala približne 3500 zamestnancov a dosiahla tržby 753 miliónov eur. Na Slovensku skupina prevádzkuje jeden výrobný závod v Bardejove – Kamax Tools s. r. o. Výrobu v tomto závode spustili v roku 2007. V súčasnosti zamestnáva 130 zamestnancov.