Bardejovské Kúpele majú zazmluvnené energie, krízu pocítia budúci rok

Bardejov 12. novembra (TASR) - Akciová spoločnosť Bardejovské Kúpele pocíti dosahy energetickej krízy až v budúcom roku. Ceny energií si totiž zazmluvnili na dva roky, kríza ich podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky kúpeľov Tamary Šatankovej postihne až v budúcom roku.



"Podľa úplne prvotných výpočtov koncom leta by bol nárast až takmer šesťnásobný. Je treba povedať, že vtedy boli ceny energií na svojom vrchole, pri dnešných výpočtoch je to približne 3,2-násobok. Veríme, že ceny sa nejakým spôsobom zastropujú aj pre firmy a nárast nebude taký markantný," povedala pre TASR Šatanková s tým, že infláciu veľmi pocítili pri nákupe potravín a materiálov.



Ako doplnila, majú pripravené rôzne scenáre, boli by však neradi, aby klienti znášali negatívne následky energetickej krízy.



"V prvom rade nebudeme prevádzkovať v zimnom období všetky naše ubytovacie kapacity. Klientov budeme sústreďovať maximálne do dvoch hotelov. Budeme sa držať platnej vyhlášky, čo sa týka dodržiavania teplôt na izbách, v spoločných priestoroch a na chodbách, vieme ešte o niečo znížiť teplotu vody v bazénoch a zároveň je na zodpovednosti každého z nás, aby zbytočne neplytval týmito zdrojmi," skonštatovala Šatanková.



Zo strany štátu by kúpeľom podľa nej pomohlo zastropovanie cien aj pre veľké podniky. "V šuplíku je už síce pripravené dotačná schéma na zmiernenie dosahu tejto krízy, tá je však podmienená schválením rozpočtu, takže je to zložitejšie," povedala.



Ako veľký problém vnímajú kúpele i nárast miezd zdravotníckych zamestnancov, ktorý sa týka aj kúpeľných. "Tieto nárasty nie sú premietnuté do odbytových cien zdravotných poisťovní, čo v konečnom dôsledku bude znášať klient, ktorý príde na pobyt cez zdravotnú poisťovňu tým, že si bude musieť zaplatiť vyššiu sumu aj v skupine A, na akú bol doteraz zvyknutý. Ceny pre samoplatiacich klientov a klientov v skupine B sme upravili tiež smerom nahor, aby sme pokryli aspoň čiastočne stúpajúce náklady," dodala Šatanková.