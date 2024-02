Bardejovské Kúpele zaznamenali vlani nárast návštevnosti i prenocovaní

Bardejov 13. februára (TASR) - Bardejovské Kúpele navštívilo v roku 2023 celkovo 28.744 ľudí. Počet prenocovaní bol 230.265 a kúpele zaznamenali tržby viac ako 17,83 milióna eur. Návštevnosť sa tak oproti roku 2022 zvýšila o 2,15 percenta a počty prenocovaní o 5,12 percenta. Počet samoplatcov dosiahol 60,45 percenta zo všetkých klientov. TASR o tom informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov Tamara Šatanková.



"Zaznamenali sme turbulentný rok, ktorý sa začal drastickým rastom cien energií a rastom cien vstupov, hlavne potravín a miezd. Boli sme tak nútení zvýšiť ceny o približne desať až 15 percent. Spolu so zastropovaním cien zo strany vlády sa to pozitívne odrazilo v medziročnom raste celkových tržieb o 2,94 milióna eur. Nárast tržieb tak bol zapríčinený hlavne nárastom cien, nie nárastom prenocovaní. Pozitívom bolo aj rozhodnutie nezatvoriť kúpele v januári a februári 2023, hoci iní mali vtedy zatvorené. Tým sme zabezpečili dostatok klientov aj v menej atraktívnych mesiacoch, čo nám umožnilo zachovať si zamestnanosť a pokryť značnú časť nákladov," povedala Šatanková.



Vlani takisto zaznamenali rast zahraničnej klientely. Česká sa podľa nej zvýšila o takmer 30 percent, ostatní (Poľsko, Ukrajina, Rusko a Bielorusko) viac ako dvojnásobne.



Prepočítaný stav zamestnancov kúpeľov je približne 336 a kapacita ubytovania 1121 lôžok. Ročná obsadenosť kúpeľov bola v roku 2023 na úrovni 65 percent, predvlani takmer 63 percent. V roku 2021 to bolo 49 percent a v roku 2020 pre ochorenie COVID-19 iba 47 percent.



Čo sa týka investícií, vlani v septembri pripojili v kúpeľoch do siete fotovoltický zdroj. Spolu 1106 solárnych panelov na strechách hotelov Ozón a Alexander a Kúpeľnom dome má inštalovaný výkon 447,93 kilowatt peak (kWp). Výška investície je 466.020 eur. Odhadovaná ročná výroba je 394.000 kilowatthodín (kWh), pritom celková spotreba elektrickej energie v Bardejovských Kúpeľoch je 2.700.000 kWh.



Od vlani je vymenená i dlažba na spodnej časti kolonády a sú opravené fontány v parku pri liečebnom dome Alžbeta. Otvorili aj Park Bélu Kélera s hudobnou lavičkou a pamätnou tabuľou a nové je aj detské ihrisko pri liečebnom dome Valentína. Koncom roka 2023 kúpele začali s rekonštrukciou prvého poschodia liečebného domu Mier a takisto s prístavbou výťahu liečebného domu Valentína, ktorá by mala byť dokončená do konca marca.