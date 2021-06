Bariérami pre obnovu budov sú obavy z byrokracie a nedostatok financií

Bratislava 26. júna (TASR) - Najväčšími bariérami obnovy rodinných domov sú obavy občanov z byrokracie a nedostatok zdrojov na spolufinancovanie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatívu a platformu Budovy pre budúcnosť.



Takmer 40 % respondentov prieskumu uviedlo, že práve zlá finančná situácia je pre nich hlavným dôvodom, prečo by sa nemohli uchádzať o financie z plánu obnovy, určené na obnovu rodinných domov. Druhým zásadným problémom, ktorý odrádza 26 % občanov od využitia dotácií na obnovu ich príbytkov, je možná byrokracia spojená so žiadosťou o príspevok.



"Plán obnovy počíta s financovaním obnovy rodinných domov. Náš prieskum jednoznačne ukázal, aké dôležité bude dobre nastaviť program tak, aby bol verejnosti naozaj prístupný a zrozumiteľný," zdôraznila koordinátorka iniciatívy Kateřina Chajdiaková. Podľa nej to vyzerá tak, že kľúčovým pre úspech bude správne nastavenie spolufinancovania projektov a čo najväčšie obmedzenie projektovej byrokracie.



Do tretice respondenti uvádzali ako najčastejšiu bariéru neochotu investovať časť peňazí z vlastných vreciek. Túto možnosť uviedlo v prieskume 18 % ľudí. "Preto by mala byť dotácia podporená adekvátnou kampaňou zo strany štátu," poznamenala Chajdiaková.



Riaditeľka platformy BPB Katarína Nikodemová zase zdôraznila, že 18 % respondentov tvrdilo, že zdroje na spolufinancovanie síce má, ale využiť ich na obnovu rodinného domu nechce. "Tu vidíme obrovský priestor pre osvetu o znižovaní spotreby energií, a teda aj účtov za energie. Motivačná a informačná kampaň by sa mala zamerať na jasné pomenovanie dlhodobých výhod, aké komplexné obnovy domov prinášajú," poznamenala Nikodemová. Ľudia by mali mať podľa nej aj adekvátnu odbornú podporu formou centier, kde im vyškolený odborník poradí, ako pri obnove správne postupovať a ako nastaviť financovanie pre realizáciu obnovy.



Na prieskume verejnej mienky sa zúčastnilo 1011 respondentov. Agentúra prieskum realizovala od 2. do 9. júna tohto roka.