Barnier: Dohoda o obchode s Britániou je stále možná

Brusel 14. decembra (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier je presvedčený, že dohoda s Britániou o obchode po brexite je stále možná. A zostávajúce sporné body, ktoré je potrebné urovnať pred koncom roka, zredukoval iba na dva. Barnier v pondelok uviedol, že po deviatich mesiacoch rokovaní zostáva vyriešiť ešte otázku dodržiavania pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a rybolov. Nespomenul pritom mechanizmus riešenia budúcich sporov, na ktorom sa obe strany tiež nevedeli dlho zhodnúť.



„Dve podmienky ešte nie sú splnené," povedal na stretnutí s veľvyslancami 27 krajín EÚ, kde informoval o pokroku na rokovaniach.



Očakáva sa, že v pondelok bude Barnier pokračovať v diskusiách so svojím britským náprotivkom Davidom Frostom. „Táto dohoda je stále možná,“ dodal.



Obe strany balansujú na pokraji tzv. neriadeného brexitu bez dohody. Zaviazali sa však, že sa budú ďalej snažiť dosiahnuť dohodu do 1. januára 2021, keď sa má skončiť prechodné obdobie po vystúpení Británie z bloku 31. januára 2020.



Britský premiér Boris Johnson a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu (13.12.) upustili od pôvodného "posledného termínu" na dohodu a sľúbili, že rokovania budú pokračovať aj po ňom, v snahe uzavrieť dohodu o obchode po brexite, ktorá by zabránila novoročnému chaosu a nákladom na cezhraničný obchod.



Barnier je ochotný akceptovať dohodu s Britániou o obchode bez ciel alebo kvót, ale len v prípade, že Londýn bude rešpektovať pravidlá a nariadenia, vďaka ktorým je jednotný trh EÚ s takmer 500 miliónmi spotrebiteľov taký úspešný.



"Slobodná a spravodlivá hospodárska súťaž, spravodlivá a slobodná, spravodlivá a otvorená, obe vždy spolu," vyhlásil Barnier.



Johnson si ale nepraje, aby sa na britské podniky vzťahovali pravidlá EÚ, najmä aby sa nemuseli v budúcnosti prispôsobovať pevninským štandardom.



Pokiaľ ide o rybolov, Barnier požadoval „dohodu, ktorá zaručuje recipročný, s dôrazom na slovo recipročný, prístup na trhy a k vodám oboch strán". Pripomenul, že rovnako ako rybári EÚ chcú ďalej loviť v britských vodách, britský rybársky priemysel je mimoriadne závislý od vývozu do 27-členného bloku.



Johnson urobil z rybolovu a kontroly vôd Spojeného kráľovstva kľúčovú požiadavku v dlhej ságe odchodu Británie z EÚ. Uplynulo už štyri a pol roka odvtedy, čo Briti v referende hlasovali za vystúpenie z EÚ a - slovami sloganu stúpencov brexitu - prevzatie kontroly nad hranicami a zákonmi Británie.



Johnson cez víkend vyhlásil, že „najpravdepodobnejším“ výsledkom bude, že obe strany nedosiahnu dohodu a budú pokračovať v obchodovaní podľa podmienok Svetovej obchodnej organizácie, teda s clami a prekážkami, ktoré to prinesie.



Vývozcov a dovozcov čakajú po Novom roku colné prehlásenia, kontroly tovaru a iné prekážky na hraniciach. Občania EÚ už nebudú môcť žiť a pracovať v Británii bez víz, čo sa však netýka viac ako 3 miliónov ľudí, ktoré tam už žijú. A Briti už nebudú môcť automaticky pracovať alebo odchádzať do dôchodku v EÚ.



Bez dohody však budú tieto narušenia oveľa väčšie. Vláda Spojeného kráľovstva uznala, že chaotický odchod pravdepodobne spôsobí problémy v britských prístavoch, dočasný nedostatok niektorých tovarov a zvýšenie cien základných potravín. Clá sa budú uplatňovať aj na množstvo exportovaných britských tovarov, vrátane 10-% ciel na automobily a viac ako 40-% na jahňacie mäso, čo poškodí britskú ekonomiku, ktorá sa snaží zotaviť z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.