Barnier: Dosiahnutie komplexnej dohody medzi EÚ a Britániou chce čas

Štokholm 9. januára (TASR) - Na dosiahnutie komplexnej dohody o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom bude potrebné viac času ako 11 mesiacov. Uviedol to vo štvrtok hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier v prejave v Štokholme.



Britský premiér Boris Johnson nechce totiž predĺžiť prechodné obdobie, počas ktorého by mali obe strany rokovať o dohode o obchode. Toto obdobie sa začína po odchode Spojeného kráľovstvo z Únie 31. januára a má sa skončiť 31. decembra 2020.



„Jednoducho nemôžeme očakávať, že sa dohodneme na každom jednotlivom aspekte tohto nového partnerstva za menej ako rok,“ poznamenal Barnier.



„Sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme v priebehu 11 mesiacov dosiahli základnú dohodu so Spojeným kráľovstvom, ale budeme potrebovať viac času na to, aby sme sa dohodli na každom bode tohto politického vyhlásenia,“ dodal.