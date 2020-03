Barnier: Medzi Britániou a EÚ existujú vážne rozdiely

Brusel 5. marca (TASR) - Medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) existujú "vážne rozdiely", pokiaľ ide o ich predstavy o budúcom vzťahu. Vyhlásil to vo štvrtok hlavný európsky vyjednávač Michel Barnier po prvom kole rozhovorov medzi dvoma stranami o novej dohode po brexite.



"Dohoda je možná, aj keď to bude ťažké," povedal Barnier novinárom. Rozdiely sa týkajú napríklad rovnakých podmienok pre všetkých, ktoré zaručujú spravodlivú hospodársku súťaž medzi firmami z EÚ a Británie po brexite, uviedol.



Ďalším sporným bodom je rybolov. Británia chce separátnu dohodu o rybolove, ktorá by sa každý rok obnovovala, čo Barnier označil za nepraktické.



"Spojené kráľovstvo si neželá, aby dohoda o rybolove bola súčasťou našej ekonomickej dohody, chce každoročne rokovať o recipročnom prístupe k britským a európskym vodám, čo okrem iného môžem ako bývalý minister rybného hospodárstva v mojej krajine (Francúzsku) označiť za nepraktické," vyhlásil.



Dodal, že Londýn sa usiluje o sériu samostatných dohôd, zatiaľ čo blok chce jednu komplexnú dohodu, v rámci ktorej by mal najvyšší súd Únie, Európsky súdny dvor, posledné slovo pri výklade právnych predpisov EÚ.



Barnier dodal, že Londýn odmietol podpísať Európsky dohovor o ľudských právach.