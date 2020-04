Barnier po vyliečení z COVID-19 obnoví rokovania o obchode s Britániou

Brusel 15. apríla (TASR) – Michel Barnier, hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit, sa "vrátil do práce". Takmer štyri týždne po oznámení, že bol pozitívne testovaný na nový koronavírus.



Barnier zverejnil na sociálnej sieti Twitter fotografiu seba a svojho tímu v bruselskej kancelárii a okrem iného uviedol, že dnes pripravuje videokonferenciu s britským náprotivkom Davidom Frostom.



Počas hovoru by mali prediskutovať časový harmonogram rokovaní o obchodnej dohode medzi EÚ a Britániou, ktorá blok opustila 1. februára.



Do konca roka pritom platí prechodné obdobie, takže na obchodnej výmene a ostatných väzbách medzi oboma stranami sa zatiaľ takmer nič nezmenilo. No ak sa Brusel a Londýn do konca roka nedohodnú, hrozí im zavedenie ciel, kontroly tovaru a ďalšie prekážky, čo by ešte viac poškodilo ich ekonomiky v čase, keď sa budú musieť vyrovnať s dôsledkami pandémie.



Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) vzhľadom na situáciu vo svete preto znova vyzvala na predĺženie prechodného obdobia, čo Londýn doteraz odmietal.



Podľa prieskumu DIHK sa 58 % firiem v Nemecku obáva zhoršenia obchodných vzťahov s Britániou a nepredvídateľných a bezprecedentných dôsledkov prípadného brexitu bez dohody. Obe strany, EÚ aj Británia, pritom zápasia s pandémiou nového koronavírusu a ich ekonomiky sa prepadajú do recesie.